Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les duellistes de League of Legends. Red Bull, la célèbre marque de boissons énergisantes, vient d'annoncer le retour de sa désormais mythique compétition en un contre un sur le MOBA de Riot Games !

Appelée "Red Bull Solo Q", cette dernière fera une nouvelle fois la part belle aux joueurs amateurs en leur proposant un format de compétition fun et original. Comme lors de la précédente édition, une place dans le prochain "All-Star" de la discipline sera mise en jeu et récompensera le meilleur duelliste de la Faille.



Les règles de ce tournoi n'ont pas changé et proposent toujours une confrontation sur la ligne du haut avec les objectifs suivants :

Éliminer son adversaire en premier (First Blood)

Éliminer 100 sbires avant l'adversaire

Abattre la tour ennemie en premier

Cette année, deux qualifications européennes sont (pour le moment) prévues et ouvertes aux joueurs belges âgés de plus de seize ans ne figurant pas dans la liste des joueurs sous contrat de Riot Games. Chaque rencontre y sera jouée au meilleur des trois manches (BO3) et sera éliminatoire.



© Timo Verdeil / Red Bull Content Pool

Au terme de ces qualifications, les deux vainqueurs seront alors invités à disputer la grande finale mondiale prévue en Allemagne à la fin de l'année.

Théoriquement, des qualifications nationales menant à une première finale régionale devraient également voir le jour dans les semaines à venir. Pour le moment, seule l'Allemagne possède ce privilège.

Petit plus noir-jaune-rouge, notre compatriote Eefje "Sjokz" Depoortere, présentatrice emblématique des League of Legends European Championship (LEC), sera l'ambassadrice de ce Red Bull Solo Q !



Si les duels ne te font pas peur et que tu martyrises ta lane lors de chacune de tes parties, n’hésite plus et fonce t'inscrire aux qualifications en suivant ce lien.



Que la Faille soit avec vous. Bonne chance !