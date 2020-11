Red Bull continue sa marche en avant sur la scène esportive mondiale. Habituée à nous proposer des tournois originaux, la marque au taureau revient en cette fin d'année avec une toute nouvelle édition d'une compétition dont elle a le secret : le Red Bull Flick.



Après le Red Bull Solo Q sur League of Legends et le Red Bull Kumite sur Street Fighter V, le géant autrichien s'apprête à s'attaquer une nouvelle fois au roi des FPS, Counter-Strike. Et évidemment, le format choisi est loin d'être le traditionnel 5v5 en attaque/défense sur les cartes habituelles. Que nenni !

C'est en duo que vous aurez l'occasion de participer à ce Red Bull Flick, et sur des cartes créées spécialement pour l'occasion ! Appelées Castle, Garden, Speedway, Matrix ou encore Himalaya, elles seront toutes plus funs les unes que les autres et possèderont chacune leurs propres mécaniques de jeu !

© Red Bull / D.R.

Afin d'aller encore plus loin, la condition de victoire a également été revue. Pas question ici de remporter le point en faisant exploser un objectif ou en venant à bout de l'équipe adverse ! Votre seul et unique but sera de tenir une zone pendant 45 secondes. Les armes et les réapparitions seront bien entendu illimitées.



Pour rappel, Red Bull avait organisé l'édition précédente de ce tournoi au mois d'août 2020. Parmi les joueurs présents, on avait notamment pu y voir des personnalités provenant de la scène compétitive professionnelle telles que "XANTARES" (BIG), "tabseN" (BIG), "kennyS" (G2 Esports) ou encore "misutaaa" et "ZywOo" de chez Vitality.



Contre toute attente, c'étaient les deux duos sortis des qualifications qui avaient atteint la finale ! Les Allemands "s1n" et "skyye" s'étaient emparés de la victoire au nez et à la barbe des Français Ex3rcice et Djoko.

Pour ce nouvel opus, chaque pays participant à la compétition (dont la Belgique) va organiser des qualifications en ligne afin d'envoyer les quatre finalistes dans une finale nationale. Les meilleurs duos de chaque nation seront alors envoyés dans le Red Bull Flick EU Pro Invitational où ils auront l'occasion de s'affronter autour des 20.000€ mis en jeu !

Cette grande finale européenne offrira à nouveau aux binômes qualifiés la possibilité d'affronter des joueurs professionnels spécialement invités pour l'occasion !

Pour la Belgique, les qualifications auront lieu à ces dates :

Qualification 1 : dimanche 29 novembre à 18h30 (inscription)

Qualification 2 : mercredi 3 décembre à 18h30 (inscription)

Finale nationale : samedi 5 décembre à 18h30



© Red Bull

Si tu te sens chaud, que tu es de nationalité belge et que tu as plus de seize ans, alors fonce t'inscrire pour tenter ta chance dans les qualifications nationales !