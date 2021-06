Le dernier comité de concertation traitant de l'épidémie l'a confirmé, tout comme pour l'horeca, les activités sportives pourront reprendre en intérieur dès ce mercredi 9 juin, et ce en respectant les mesures adéquates en terme de distanciations sociales.

Bonne nouvelle donc pour les centres de réalité virtuelle qui, durement touchés depuis le début de cette crise, pourront à nouveau accueillir leurs visiteurs.

Pour rappel, les centres de réalité virtuelle ou "centres VR" sont des lieux aménagés spécifiquement pour la pratique du jeu vidéo à l'aide de casques VR.

Nous avons pu en contacter 5 d'entres eux, répartis sur la majeure partie de la Wallonie, qui ouvriront dès ce vendredi 11 juin et qui nous décrivent leurs programmes.

Le "Space Battle Academy" à Gerpinnes



Le "Space Battle Academy" est un nouveau centre VR ouvert juste avant le premier confinement, situé à Gerpinnes non loin de Charleroi.

Le Space Battle Academy dispose bien évidemment de casques VR et de terrains propices aux mouvements mais propose également des zones "eSport" où des duels et tournois sont possibles. En plus des jeux VR, vous pourrez donc participer à des tournois organisés sur les jeux FIFA, Dbz Fighters, call of duty, etc.. Dans certains cas ces jeux pourront être retransmis en direct sur Twitch.

Pour cette réouverture, le centre a eu l'idée originale de reprendre l'événement prévu juste avant le confinement, à savoir Halloween. Vous aurez donc le loisir de fêter Halloween en plein mois de juin !



Le centre VR "HollloH" à Liège





, c’est le parc d’expériences en réalité virtuelle disposant de la plus grande surface de free-roaming VR d’Europe situé au Pôle Image de Liège.Avec de 6 à 12 joueurs en simultanés, bientôt 15, il est possible de choisir entre coopération et compétition, expériences exclusives ou plus classiques.

Deux salles de cinéma 360° offrent au public une façon de découvrir l’univers de la réalité virtuelle.

L’attraction phare est une expérience eSport en free-roaming dans une salle immense contenant plus de 700 capteurs pour détecter la position des joueurs et des objets.

HollloH souhaite aussi se positionner comme un véritable outil technologique pour les entreprises et leur proposer les dernières nouveautés. En parallèle aux attractions ludiques. HollloH proposera un service dédié aux simulations en réalité virtuelle pour les professionnels, les espaces de jeux pouvant être détournés pour accueillir des formations.



Le centre Hollloh a été créé en 2020 par un studio Namurois de développement d'applications VR appelé "Vigo Universal", ce qui permet au centre de bénéficier de contenu exclusif et bon marché puisqu'un visiteur pourra déjà goûter à l'expérience VR sur borne d'arcade pour 1€.

En ce moment, une exposition temporaire sur les origines de la réalité virtuelle est en cours et visitable au centre.

Le "Virtual Park" à Mouscron

Leest situé à Mouscron et avec 4000m² de surface de jeu, il est le plus grand parc de réalité virtuelle d'Europe. Il propose huit aventures interactives qui plongent ses visiteurs dans la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

Virtual Park est une expérience multisensorielle offrant des jeux VR mais aussi des activités diverses et variées. Adapté au monde professionnel, Virtual Park se tourne également vers les entreprises et peut donc accueillir des Team buildings.

Une des originalités du centre est de proposer une formule tarifaire "à la journée", là où la plupart des autres centres appliquent un tarif horaire.





Le "VR Evasion" à Nivelles

VR Evasion est l’une des plus grandes salle de Belgique dédiée à la réalité virtuelle. Elle se situe dans le zoning Sud de Nivelles. Le centre peut accueillir 8 personnes en même temps avec accompagnement personnalisé et dédié.

Tous les jeux proposés se jouent en collaboration ou en affrontement. Nous avions pu rédiger un article sur l'ouverture de cette salle en 2019, à découvrir ici.

Le "TerraGame Center" à Spy et Tournai

Leest le parc d’hyper-réalité virtuelle proposant la plus grande salle de jeu du monde.Dans une zone de jeu pouvant aller jusqu’à 1000 m², les joueurs sont plongés dans la peau d’un personnage virtuel, peuvent interagir avec les éléments du décor et ressentir les effets physiques tels que le souffle du vent ou le sol qui tremble.Terragame a eu la chance de bénéficier d'une seconde levée de fonds lors du confinement (1 750 000 Euros) en s'associant aux fonds wallons Wallimage, Namurinvest et Wapinvest et au célèbre Adrien Dassaut pour booster le développement de ses expériences et améliorer sa technologie ainsi que pour financer l'ouverture d'un 4 eme centre à Bruxelles d'ici la fin de l'année 2021 (les 3 centres actuels étant situés à Spy, Tournai et Paris).Terragame développe sa propre technologie et ses propres jeux au Terragame Studio situé à Namur ou travaille 8 développeurs et ingénieurs qui améliorent sans cesse l'expérience. La fermeture due à la crise sanitaire a permis de concentrer tous les efforts sur le développement et de nombreuses surprises sont prévues pour la réouverture qui aura lieu ce vendredi 11 Juin.

L'âge minimum conseillé par les fabricants pour pratiquer la VR est de 12 ans et le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit là d'une activité originale à faire entre amis ou en famille. Ces centres ont tous leur identité propre et proposent des contenus différents qui, comme au cinéma, évoluent régulièrement.



Il en existe évidemment d'autres en Wallonie comme le VEX à Louvain & Liège, VR-Hut à Waterloo et bien d'autres encore.

Nous ne pouvons souhaiter que bonne chance à ces lieux originaux et riches en innovations.



Alors à vos casques et bonne réouverture à tous les centres VR !