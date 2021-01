En ces temps difficiles, Riot Games, l'éditeur de Valorant, et Red Bull ont pensé aux nombreux étudiants de la planète en leur dédiant leur prochaine grande compétition sur Valorant !

Appelée "Red Bull Campus Clutch", elle rassemblera plus de 300 universités provenant de pas moins de 53 pays différents. Et bonne nouvelle, la Belgique en fera partie !

Afin de pouvoir prendre part à l'aventure, il vous faudra être majeur et, bien entendu, être inscrit dans l'une des universités sélectionnées (ces dernières n'ayant pas encore été annoncées officiellement) durant toute la durée du tournoi. Petite subtilité, vous n'êtes pas obligés de faire partie du même établissement que vos équipiers !

Pour les plus solitaires d'entre vous, il vous sera également possible de vous inscrire seul. Les organisateurs vous associeront alors à d'autres joueurs afin de former votre équipe.

Concernant la compétition, elle se déroulera en trois phases distinctes : des qualifications régionales menant à une finale nationale menant à un événement mondial rassemblant les meilleures universités de la planète.



Cette ultime étape se déroulera en Espagne et sera offerte (tous frais payés) aux universités qualifiées. De plus, l'équipe victorieuse repartira avec 20.000€ dans les poches, une plateforme gaming dernier cri pour son établissement ainsi qu'une qualification aux Masters du prochain Valorant Champions Tour !



Malheureusement, pour le moment, aucune information précise n'a filtré quant aux qualifications belges de ce Red Bull Campus Clutch. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'elles se tiendront entre le mois de février et le 23 mai prochain.

L'ensemble des qualifications nationales déjà annoncées se trouvent à cette adresse. Nul doute que notre pays devrait y faire son apparition très prochainement ! Restez donc connectés !