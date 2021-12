Cet événement, unique en son genre, a eu lieu le dernier weekend de novembre, pour le plus grand plaisir des passionnés d’automobile. Porsche Belgium a décidé de se positionner comme un acteur automobile incontournable dans le domaine de l’esport, une discipline qui rencontre un succès toujours grandissant. C’est comme ça que le Porsche Simracing Roadshow Belgium a vu le jour, dans le but d’offrir une expérience de conduite virtuelle de qualité, aux clients de la marque, mais aussi à ses fans et futurs conducteurs. Du 4 septembre au 21 novembre, 9 journées ont été organisées à travers les Porsche Center du pays, livrant à chaque fois 2 pilotes qualifiés pour la finale.

C’est naturellement au WIK, le Wavre Indoor Karting, qu’a eu lieu la grande finale, samedi 27 novembre, dans le but de départager les 18 candidats en lice. Ils se sont à nouveau mesurés sur le tracé du circuit de Spa-Francorchamps, au volant de la Porsche 911 RSR. Chacun disposait de 10 minutes afin d’enregistrer le meilleur chrono possible. La compétition a été très serrée, et les 3 participants qui sont montés sur le podium se tiennent sur moins de 2 secondes.

© Vision Photography

La victoire revient à Julien Soenen, un régional de l’étape, qui s’était qualifié au Kronos Porsche Center de Louvain-la-Neuve. S’il n’a que 18 ans, Julien n’en est pour autant pas à ses débuts en matière d’Esports !

« Depuis un an, je fais partie de R8G, l’équipe esports de Romain Grosjean. Je joue principalement sur iRacing. Je suis passionné par les sports moteurs depuis que je suis tout petit. C’est vraiment un univers qui me parle et j’ai prévu de prendre part à la Porsche Esports Supercup, le championnat organisé par Porsche sur iRacing qui est réservé aux 40 meilleurs pilotes du jeu. » explique Julien. Pour ce dernier, l’esport a été la meilleure façon de pouvoir goûter aux sensations des sports moteurs dès le plus jeune âge.

Julien Soenen aura l’opportunité de vivre une magnifique expérience grâce à Red Bull. Dès que le contexte sanitaire le permettra, le lauréat du 1er Porsche Simracing Roadshow Belgium s’envolera vers le Red Bull Ring, où une expérience Porsche sur le circuit autrichien lui permettra, sous la supervision d’un instructeur expérimenté, de transposer ses aptitudes de conduite du virtuel au réel ! La boucle est donc bouclée entre les 2 univers. Et on peut bien sûr compter avec Porsche Belgium pour se positionner sur ces 2 fronts.