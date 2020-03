La Lyon e-Sport fait partie du paysage esportif français depuis près de dix ans ! Cette année encore, l'événement a réuni des centaines de joueurs autour de League of Legends, Trackmania Stadium et Fortnite.

Fondée à Lyon en 2011, l'association a pour but de promouvoir et de professionnaliser la pratique du jeu vidéo. Constituée de passionnés, elle organise régulièrement des festivités liées au sport électronique. Avec plus de 35 événements au compteur et des centaines de bénévoles depuis sa création, Lyon e-Sport fait partie des meubles de la scène compétitive de l'Hexagone.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands en proposant trois tournois fortement dotés : Fortnite (15.000€), Trackmania Stadium (4.000€) et League of Legends (36.000€).



Des joueurs et structures de renom avaient fait le déplacement ce week-end afin d'y tenter leur chance. On a notamment pu observer LDLC OL, GamersOrigin, GameWard, Solary, MCES, Vitality, Supremacy, ... Presque toutes les grosses cylindrées françaises y étaient représentées !

Comme chaque année, de nombreux Belges étaient évidemment au départ des différents tournois : Dennis "Scrapie" Heinen (Trackmania), Howard "Noward" Castiaux (Fortnite), Evan "DRG" Depauw (Fortnite), Adil "Adz" Kamel (Fortnite), Thomas "WaZz" Lebrun (Fortnite), ...



Trackmania Stadium

La compétition Trackmania a connu de nombreux rebondissements au cours du week-end ! Deux tournois ont animé cette Lyon e-Sport : un tournoi classique et la finale de la Trackmania Grand League Winter (TMGL).



© Lyon e-Sport

La première surprise est apparue le vendredi soir puisque le joueur et influenceur Adrien "Zerator" Nougaret, accompagné d'un dirigeant de chez Ubisoft Nadeo, a annoncé sur scène l'arrivée d'un nouvel opus de la licence. Ou plutôt une version améliorée du Trackmania actuel.



La deuxième bonne surprise est venue de notre compatriote Dennis "Scrapie" Heinen. Aligné dans la phase finale de la TMGL, au même titre que le Néerlandais Tim "Spam" Lunenburg de la structure belge Defusekids, notre compatriote va se surpasser tout au long des différentes rencontres afin d'atteindre la grande finale de la saison. Et ce, malgré un passage obligé en finale du Looser Bracket.



Accompagné du redoutable Carl-Antoni "Carl Jr." Cloutier, de Martin "Kappa" Krompolc et du local de l'étape Valérian "Papou" Ramamonjy, la tâche s'annonçait ardue pour le Belge. N'ayant rien à perdre, "Scrapie" va rouler sans complexe et enchaîner les bons chronos. C'est finalement une inespérée deuxième place finale qui va tendre les bras à notre compatriote, derrière l'intraitable Canadien "Carl Jr.".



© Ubisoft Nadeo

Quoi de mieux pour clôturer des semaines de combats acharnés dans cette Trackmania Grand League Winter qu'une très belle deuxième place dans un événement d'envergure.

Pour le tournoi Trackmania de la Lyon e-Sport, "Carl Jr." a failli faire la passe de deux mais a été barré par le Français Brendan "Bren" Seve. Le podium a été complété par le Néerlandais de l'équipe Canity eSport, Rick "Dutchy" Jaspers.



© Lyon e-Sport

League of Legends



Le tournoi LoL a connu une belle affluence en réunissant pas moins de 64 équipes ! Parmi les nombreux mixs créés pour l’occasion, quelques structures notables se trouvaient au départ : Exalty, GamersOrigin, GameWard, IZIDream, LDLC OL, Lunary, MCES, Solary, ...



Seize groupes de quatre allaient envoyer l'équipe avec le plus points au final en phase de playoffs, éliminant directement les autres de la compétition. Pas de surprises lors de cette étape puisque tous les favoris vont facilement se qualifier pour la suite.



© Lyon e-Sport

La phase de playoffs s'est jouée dans un arbre à double élimination jusqu'à la finale jouée en BO5.

Dans le Winner Bracket, c'est la team LDLC OL qui va facilement se qualifier en finale après avoir sorti le FC Nantes, Lunary, Solary et GameWard. Dans l'arbre inférieur, c'est MCES qui va effectuer une remontada depuis le deuxième tour jusqu'à se qualifier également en grande finale.

LDLC OL va tenir son rang de favori lors de cette ultime rencontre en battant sèchement MCES 3 à 0 ! La structure remporte ainsi son premier titre sous sa nouvelle dénomination et confirme sa bonne forme du moment. Rappelons que celle-ci est en tête actuellement du championnat national français.



© Lyon e-Sport

Fortnite



On le sait, le Battle Royale d'Epic Games a le vent en poupe. Et une nouvelle fois, sa communauté s'est déplacée en masse puisque 96 duos étaient au départ du tournoi Fortnite ! D'abord répartis en trois groupes, les binômes se sont affrontés afin de déterminer qui allait passer dans le tournoi "Amateur", "Elite" ou "Pro".



De nombreux Belges avaient fait le déplacement jusqu'à Lyon pour se frotter aux meilleurs joueurs de l'Hexagone. Et bien leur en a pris puisqu'à part le joueur de chez GameWard, Thomas "WaZz" Lebrun (7ème du tournoi Elite), tous vont se retrouver en grande finale du tournoi pro.

© Lyon e-Sport

Malheureusement pour lui, c'est Adil "Adz" Kamel qui fera office de mauvais élève dans cette grande finale en terminant bon dernier avec cinq petits points seulement. Pourtant accompagné pour l'occasion d'Issam "Kouto" Taguine (vice-champion du monde 2019 sur le mode créatif), le joueur de la Team Vitality n'aura su rivaliser avec ses adversaires.



Il faut se tourner vers la première partie de tableau pour retrouver un autre de nos compatriotes. C'est le joueur de la team Cooler, Howard "Noward" Castiau, qui se place en onzième position avec son équipier du jour Nathan "nayte" Berquignol. Les deux hommes ont échoué à deux petits points seulement du top10.

En neuvième position, on retrouve le jeune Evan "DRG" Depauw. Fraichement arrivé chez Solary, le Belge faisait équipe avec son binôme favori : Alexandre "Andilex" Christophe de la Team MCES. C'est la meilleure performance belge dans ce tournoi remporté par les Français Lucas "Kyzen" Gonzales (Supremacy) et Clement "Clement" Lesobre (Slide Esport).