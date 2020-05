Riot Games, par l'intermédiaire d'un de ses ingénieurs, a annoncé avoir banni 8.873 tricheurs sur son tout nouveau FPS tactique. C'est un nombre important lorsque l'on connait les annonces qui avaient été faites par l'éditeur concernant la fiabilité de son logiciel anti-triche !

La nouvelle sensation du moment sur la scène esportive mondiale, Valorant, est déjà victime de son succès alors que le jeu n'en est qu'à sa phase de bêta fermée !



Avec les nombreuses compétitions dotées de cashprize et la possibilité d'une carrière professionnelle accrue par l'arrivée d'une nouvelle discipline dans l'écosystème compétitif, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que le plus grand fléau de la compétition esportive ne pointe le bout de son nez : la triche (appelé "cheat" dans le milieu) !

Il existe plusieurs moyens de tricher dans un jeu vidéo en ligne : un wallhack (voir à travers les murs), un aimbot (logiciel qui va automatiquement tirer et tuer vos adversaires), du speedhack (augmenter drastiquement la vitesse de votre personnage afin de vous rendre quasiment intouchable), ...

Riot Games prend ce problème très au sérieux. L'éditeur est bien conscient que ce genre de pratique pourrait mettre en péril la bonne santé de son jeu et a décidé de s'attaquer à bras-le-corps à la problématique.



Afin d'anticiper les éventuelles triches, l'éditeur avait fièrement présenté son logiciel anti-cheat en même temps que la sortie du jeu. Appelé "Vanguard", ce petit programme a fait couler beaucoup d'encre puisque ce dernier tourne en permanence en arrière-plan, dès le lancement de votre machine et sans que vous ne soyez forcément averti !



© Riot Games

Sûr de sa force, Riot Games a tout de même dû faire amende honorable ces derniers jours en admettant avoir été dépassé par l'importance et surtout la précocité de la première vague de triches sur son FPS.



Même si "Vanguard" a permis la détection et l'exclusion de près de 9.000 tricheurs jusqu'à présent, on peut se demander quelle proportion de joueurs cela représente et surtout quel est le nombre de tricheurs qui ont réussi à passer au travers des mailles du filet...