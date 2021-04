Sur tous les fronts esportifs depuis quelques mois, Riot Games s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec son jeu de cartes Legends of Runeterra (LoR). Après avoir lancé, fin 2020, les premiers tournois saisonniers disponibles en jeu, l'éditeur souhaite aujourd'hui aller encore plus loin et proposer une compétition inédite aux milliers de joueurs que comportent sa communauté.

Ce championnat du monde est donc la suite logique d'une évolution à succès d'un jeu discret sur la scène compétitive mondiale mais pourtant hautement apprécié. Ce nouvel événement international majeur réunira donc l'ensemble de la communauté mondiale du jeu autour d'une seule et même compétition.

Pour y arriver, un long processus de qualification régionale verra le jour dans le courant de l'année et concernera les deux régions d'Amérique, l'Europe et l'Asie. Malheureusement, celles-ci ne seront pas ouvertes à tous et ne réuniront que les 64 meilleurs joueurs de chaque zone, sélectionnés en fonction de leur classement en jeu ou de leurs résultats lors des tournois saisonniers :

22 places seront accessibles via le classement en jeu (rang Maître obligatoire). Seules vos deux meilleures positions dans les cinq saisons qui précèdent le championnat du monde seront prises en compte.

20 places récompenseront les finalistes des tournois saisonniers.

22 places seront accessibles via les points de tournois saisonniers.



Il faudra donc se montrer diablement efficace et constant pour espérer décrocher un ticket pour la grande finale de l'événement et ses 200.000$ de cashprize ! À l'issue de ces nombreuses qualifications, seuls seize joueurs (dont cinq venant de la qualification européenne) rejoindront alors la phase de poules de la grande finale.



Riot Games a annoncé dévoiler d'autres informations à l'approche de son championnat du monde. Notez tout de même que ce dernier, ainsi que les qualifications, devraient se tenir dans le courant du mois de septembre de cette année !