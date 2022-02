10 février

C'est par un tweet diffusé depuis le compte du LEC cesur Twitter que nous l'apprenons, notre compatriotereprendra le flambeau de la compétition LEC d'ici quelques jours.

La League of Legends European Championship (LEC), anciennement League of Legends Championship Series Europe (LCS EU) est la plus haute division européenne de la scène professionnelle de League of Legends

Eefje "Sjokz" Depoortere

Née le 16 juin 1987 à Bruges, et connue sous le pseudonyme de Sjokz , Eefje Depoorter est une présentatrice, journaliste esports et mannequin belge.

Sa principale activité d'être la présentatrice du LEC depuis 2013.

© Wikipedia

Par le passé, elle fut joueuse compétitive du, a concouru dans plusieurs LAN et a remporté plusieurs EuroCups ClanBase avec l’

Elle compte à ce jour près de 800.000 followers sur son compte Twitter et a récemment remporté l'award de la meilleure présentatrice esports en novembre 2021. Elle avait déjà obtenu ce titre en 2017.

LEC

Le Spring Split 2022 des LEC entame sa 5e semaine, avec un retour récemment annoncé des joueurs sur la grande scène de Berlin dans les studios de Riot.



C'est pour la plus grande joie d'un grand nombre de spectateurs que Sjokz reprendra le flambeau de la présentation de la compétition.

Et apparemment, l'engouement suscité ne la laisse pas de marbre, comme en atteste cette publication :

Le tournoi est à suivre sur la plateforme Twitch à l'adresse suivante : https://www.twitch.tv/lec