Alors que sa première grande compétition officielle de Valorant, le First Strike, s'apprête à débuter le 3 décembre prochain, Riot Games pense déjà au futur esportif de son FPS phare.



Afin de continuer son ascension sur la scène compétitive mondiale, l'éditeur a annoncé la création d'un circuit professionnel dédié à Valorant. Appelé "Valorant Champions Tour", il sera composé de plusieurs compétitions sur le plan régional mais également international !

Cela fait un moment que Riot Games semble travailler dans l'ombre sur ce projet et le géant américain a fièrement communiqué qu'il a écouté les nombreuses idées remontées par sa communauté. Cela devrait aboutir à un calendrier d'événements facile à suivre, à des qualifications ouvertes basées sur le mérite et des pauses dans la saison afin de faire souffler les équipes professionnelles.



Le Valorant Champions Tour sera composé de trois niveaux de compétition : Challengers, Masters et Champions.



© Riot Games

Les Challengers se concentreront sur le niveau régional des compétitions et seront mis en place par Riot Games et des acteurs locaux du marché. Il faudra donc s'attendre à voir une nouvelle fois la société belge META aux commandes de notre scène Valorant nationale.

Les Masters seront la couche supérieure et n'auront lieu que trois fois par an. Ils serviront à mettre en lumière les meilleures équipes de chaque région.

Enfin, les Champions seront le point culminant de la saison. Il s'agira d'un tournoi de deux semaines auquel prendront part les seize meilleures équipes de la planète. Le vainqueur de cette compétition sera sacré champion du monde de Valorant !

© Riot Games

Concrètement, cela signifie que tout au long de l'année 2021, trois étapes composées de Challengers et de Masters offriront aux équipes de multiples chances de gagner des points et ainsi tenter de se qualifier pour le dernier palier de compétition. Chaque épreuve Masters sera suivie d'une trêve afin que chacun puisse se ressourcer et ainsi éviter l'épuisement.

La première saison du Valorant Champions Tour débutera fin janvier avec des événements Challengers régionaux. Chaque étape de ces Challengers comprendra trois tournois et une finale, le tout se déroulant sur six semaines. Chacun de ces tournois sera composé de huit équipes, toutes qualifiées préalablement. Fini donc les tournois sur invitations exclusives ! Les meilleures équipes au terme de ce cycle remporteront des prix et leur place pour le prochain Masters.

© Riot Games

Ces Masters seront d'envergure mondiale et accueilleront seize équipes venant d'un peu partout sur la planète. Malheureusement, dans l'état sanitaire actuel, ces derniers ne devraient pas se jouer en LAN ou alors de manière très locale afin d'éviter un maximum de déplacements.

Après le troisième Masters, quatre tournois de qualifications de la dernière chance donneront aux équipes une ultime possibilité de se qualifier pour le tournoi Champions.

La saison se clôturera d'ailleurs par ce dernier,qui est annoncé comme étant la version Valorant des Worlds de League of Legends. Les seize meilleures équipes du monde s'y affronteront durant deux semaines pour tenter de décrocher le titre suprême de la discipline !



© Riot Games

Riot Games n'a pas donné plus de détails pour le moment concernant le format, les dates et le cashprize de chaque compétition mais cela ne saurait tarder. Restez connectés !