Quelques mois après la belle réussite de son "Teamfight Tactics Galaxies Championship", Riot Games s'apprête à faire son grand retour compétitif sur son Battle Chess avec le lancement d'un deuxième opus de sa compétition phare.



Appelée cette fois "Teamfight Tactics: Destinées", la compétition voit son cashprize augmenter de 25% pour atteindre la somme de 250.000$ cette année. Vu l'engouement provoqué par sa première édition, l'éditeur a également décidé d'étendre son tournoi à vingt-quatre participants, contre seize auparavant !

Afin de réunir la crème de la crème et ainsi proposer un spectacle digne de son rang, Riot Games a lancé depuis quelques jours une vague de qualification un peu partout sur la planète. Chaque zone régionale ayant ainsi la possibilité d'envoyer un ou plusieurs de ses représentants dans le tournoi principal.

L'Europe, réunie avec la Turquie et la Communauté des États indépendants, aura la chance de pouvoir qualifier six joueurs pour le Main Event, contre cinq pour la Chine et quatre pour l'Amérique du Nord par exemple.

© Riot Games

Le championnat Destinées proposera un nouveau format de tournoi disputé en ronde suisse sur 3 jours et réparti comme suit :

Jour 1 - les concurrents ne seront plus que 16 à l'issue de 5 manches de ronde suisse. Les joueurs seront alors répartis en trois salons selon leur performance régionale.

Jour 2 - les concurrents ne seront plus que 8 au terme de 5 manches de ronde suisse. Les joueurs seront répartis en deux salons selon leur performance du jour 1.

Jour 3 - les joueurs tenteront d'accumuler le plus de points, le premier joueur à obtenir une victoire après avoir marqué 18 points sera déclaré champion de Teamfight Tactics : Destinées.

D'autres informations doivent encore être dévoilées par Riot Games et arriveront petit à petit jusqu'au départ de la compétition.

© Riot Games

Tenté par l'aventure? Alors il ne vous reste plus qu'à atteindre le haut du classement en jeu afin de marquer un maximum de points et ainsi vous qualifier pour l'événement. Bonne chance !