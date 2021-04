Riot Games, le mythique éditeur et développeur de League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics ne cesse de surprendre ces derniers mois. Après une année 2020 florissante et la sortie de nouveaux titres à succès, la société américaine vient de dévoiler son futur axe de développement !

C'est vers un tout nouvel horizon que semble se diriger Riot Games pour les mois à venir. Ce dernier vient en effet de dévoiler, ce 1er avril, le concept et le titre de sa future bombe vidéoludique : un jeu de drague appelé "Valorant : les agents de l'amour".



© Riot Games

Ce projet représente un nouveau défi pour l'éditeur, lui qui est d'habitude friand de jeu multijoueur compétitif en ligne. Inspiré par le succès de l'événement "Fleur spirituelle" dans League of Legends l’été dernier, qui permettait aux fans du monde entier de flirter avec leurs champions préférés, Riot Games souhaite aujourd’hui prolonger l’expérience.



Ce futur titre proposera donc aux joueurs et joueuses d'incarner une nouvelle recrue en formation pour devenir agent de Valorant. Le but ? Collectionner des récompenses, vivre d'inoubliables rendez-vous galants et, accessoirement, sauver le monde par la même occasion...

© Riot Games

« Nous avons toujours voulu étendre et explorer l'univers de VALORANT, même avant sa sortie. C'est pourquoi quand l'idée d'un jeu de drague s'est présentée, elle a tout de suite paru naturelle. Nous pensons que tout le monde peut s'attacher à nos agents, pros du FPS comme amateurs de romance. » déclare Anna Donlon, productrice exécutive de Valorant.

La dernière bonne nouvelle du communiqué de presse officiel vient du fait que le jeu devrait sortir d'ici la fin de l'année. Celui-ci sera disponible uniquement sur PC, mais une version mobile n'est pas à exclure en cas de succès !