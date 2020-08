Riot Games et Cisco viennent d'annoncer un nouveau partenariat de plusieurs années centré essentiellement sur League of Legends.



Le géant américain et leader dans le domaine des réseaux informatiques, Cisco, s'occupera de mettre à niveau "Le Royaume", c'est-à-dire l'ensemble des serveurs privés de Riot Games utilisés pour les compétitions professionnelles telles que le Mid-Season Invitational, les Worlds ou encore le All-Star Event !

"En tant que sport entièrement dépendant de la technologie, il est essentiel que League of Legends fonctionne sur un réseau fiable. Avec Cisco comme partenaire, nous sommes maintenant en mesure de construire et d'étendre l'infrastructure nécessaire pour offrir la meilleure expérience esportive possible aux fans ainsi qu'aux joueurs professionnels du monde entier !"

Scott Adametz, Esports Tech Lead chez Riot Games

Cisco annonce pouvoir améliorer les performances actuelles des serveurs de 200%, assurant un ping de moins de une milliseconde (1ms) aux joueurs professionnels évoluant sur les serveurs du "Royaume" !

Afin de pouvoir réaliser cet exploit, l'entreprise déploiera pas moins de 200 nouveaux serveurs dans les différents sièges régionaux de Riot Games : Los Angeles, Tokyo, Seoul, ... mais également Istanbul et Berlin.



© Riot Games

L'accord s'étendra également sur l'aspect "broadcasting" de League of Legends. En cette période de pandémie mondiale et des restrictions sanitaires inhérentes, il est plus important que jamais pour les organisateurs d'événements esportifs de pouvoir compter sur un système de diffusion mondiale performant et stable.



Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir les premiers effets de ce nouveau partenariat puisque les joueurs et les spectateurs pourront jouir de cette hausse des performances lors des prochains championnats du monde de League of Legends.



"Notre partenariat avec Riot Games réunit les leaders de l'esport et du réseautage afin d'offrir la meilleure expérience connectée possible aux joueurs et aux millions de fans du monde entier. Cisco s'est engagé à redéfinir l'Internet pour l'avenir, et les sports électroniques ont un grand impact sur ce point. Avec plus de personnes en ligne que jamais pour le travail et les loisirs, il est essentiel de disposer d'une infrastructure hautement sécurisée et flexible pour garantir la qualité visuelle et la vitesse qui seront nécessaires à l'avenir."

Brian Eaton, directeur du marketing sportif mondial chez Cisco

Notez au passage que ce nouveau partenariat ne concerne que l'écosystème de League of Legends ! Valorant et les futurs titres de l'éditeur ne devraient, dans un premier temps, pas profiter des performances accrues offertes par la mise à jour du parc informatique de Riot Games.