Le mois de février sera synonyme de reprise de la compétition sur Rocket League. Tant les Rocket League Championship Series (RLCS) que les Rocket League Rival Series (RLRS) reprendront leur droit jusqu'à la fin mars 2020.

Psyonix, studio à l'origine du jeu Rocket League, organise depuis 2016 un championnat officiel destiné à élire les meilleures équipes de la discipline. Sous l'acronyme de RLCS, cette compétition possède deux saisons par an, chacune dotée de plusieurs centaines de milliers de dollars.



Depuis la quatrième édition, l'éditeur a décidé de venir greffer une division inférieure à sa compétition phare : les RLRS. Véritable antichambre des RLCS, ce championnat permet à une ou plusieurs équipes d'être promues dans la division reine et ainsi se frotter aux cadors du jeu. Une telle promotion est évidemment le but de tout joueur évoluant en RLRS puisque le cashprize se voit multiplié par cinq d'une division à l'autre !

D'abord réparties en plusieurs zones géographiques, les quatre meilleures équipes de la zone Europe ainsi que les quatre meilleures de la zone Nord-Américaine sont alors envoyées en grande finale mondiale où elles retrouveront les deux meilleures équipes de la zone Océanie ainsi que de l'Amérique du Sud.

Deux Belges seront au départ des RLCS pour la zone Europe : Maëllo "AztraL" Ernst et Bram "Bilbo" Vanoverbeke (remplaçant) avec leur structure Dignitas. Le premier connait bien la compétition puisqu'il a terminé au pied du podium lors de la saison précédente. Son équipier a lui évolué, lors des deux éditions précédentes, en RLRS. Dignitas a donc de grandes chances de se qualifier une nouvelle fois pour la grande finale. Tous les espoirs y seront alors permis !



© Dignitas

Les RLCS débuteront le 2 février et proposeront, en plus de quatre tickets pour la grande finale, un cashprize de plus de 700.000$ au total !

Du côté de la division inférieure, plusieurs équipes et joueurs belges sont toujours en lice pour s'y qualifier. Devant passer au préalable par un système de "Play-In", nos compatriotes vont tout donner afin de tenter de décrocher une des sept places mises en jeu et ainsi intégrer la RLRS.

On y retrouvera notamment la structure belge Epsilon Esports (sous le nom WithMyBoyzs!) ainsi que Game Fist. Cette ultime étape avant les RLRS se jouera également ce dimanche 2 février ! Vous pouvez retrouver l'arbre de la compétition à cette adresse.