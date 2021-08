Rocket League est un jeu compétitif cross-plateformes ( PC & consoles ) créé en 2015 par les studios Psyonix et en pleine ascension depuis 2 ans quand Epic Games l'a racheté et rendu gratuit. A cette époque, le système de saisons a subit un "reset" et on entamera donc la 4e saison dès ce mercredi 11 août 2021.

Voici les quelques nouveautés qui vous attendent ainsi que les récompenses en fonction de vos classements en saison 3

Nouveau véhicule

Un nouveau véhicule régulier, appelé Outlaw fait son entrée. Alors que régulièrement, Psyonix met à disposition des véhicules achetables dans la boutique du jeu ( on vous parlait d'ailleurs récemment de la célèbre Aston Martin de James Bond ) , celui-ci sera disponible dès le début de la saison 4 pour les abonnés à Rocket Pass Premium. Une image en a brièvement été dévoilée :





Nouvelle map

Une nouvelle carte appelée Deadeye Canyon fait également son apparition. On peut l'apercevoir dans la vidéo ci-dessous publiée par l'éditeur du jeu :



Tournois en 2v2

Il est possible dans Rocket League de participer à des tournois organisés périodiquement par la plateforme. Jusqu'à présent, ces tournois réguliers n'étaient disponibles qu'en format 3v3 et permettaient l'obtention de récompenses ingame.

Désormais, le mode 2v2 dispose lui aussi de cette possibilité.



En plus de cette nouveauté, il ne sera désormais plus possible de jouer autrement qu'entre participants du même rang ou avec une différence de 3 rangs maximum entre eux. Les rangs sont les niveaux atteignables en fonction des performance des joueurs. Chaque grade dispose de 4 sous-niveaux dont voici la répartition :

Non classé

Bronze - 0 à 286 points

- 0 à 286 points Argent - 287 à 463 points

- 287 à 463 points Or - 467 à 643 points

- 467 à 643 points Platine - 651 à 824 points

- 651 à 824 points Diamant - 835 à 1060 points

- 835 à 1060 points Champion - 1075 à 1419 points

- 1075 à 1419 points Grand Champion - 1435 à 1858 points

- 1435 à 1858 points Supersonic Legend - 1870 à 1919 points

En chaque début de saison, les joueurs doivent concourir au moins 10 matchs de positionnement dans chaque mode de jeu ( 1v1, 2v2, 3v3 ) afin d'obtenir leur rang de base.

Récompenses de la Saison 3

Pour les modes normaux du jeu, voici les récompenses annoncées, visible également en vidéo :

Bronze I ou supérieur : Sticker bronze

Pour les grades supérieurs, de Silver à Supersonic Legend, il y aura à chaque fois un Sticker du grade en question + un sticker inférieur.

De plus, pour les Grand Champion compétitifs: « S3 GRAND CHAMPION » en texte sous le nom écrit en pourpre

Légende supersonique compétitif: « S3 SUPERSONIC LEGEND » en texte blanc titane sous le nom

La saison 4 sera téléchargeable dès ce mercredi 11 août aux alentours de 1h00 pour débuter officiellement le même jour à 17h30.