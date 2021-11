Rocket League est un jeu compétitif cross-plateformes (PC & consoles) créé en 2015 par les studios Psyonix et en pleine ascension depuis 2 ans quand Epic Games l'a racheté et rendu gratuit.



Il fait partie aujourd'hui des jeux phares de la scène esport, on se souviendra d'ailleurs de l'annonce en 2021 de la constitution d'un roster par la célèbre équipe française de la Karmine Corp.



Décollage

Sur le thème d'invasion spatiale, les studios ont donc dévoilé certaines nouveautés qui devraient accompagner cette saison 5, qui débutera le 17 novembre prochain pour se clôturer le 9 mars 2022 .

Trailer

Peau neuve pour Starbase Arc

L'arène connue Starbase Arc change d'ambiance et se met aux couleurs galactiques. Nuls doutes que d'autres décors du même type devraient habiller certaines autres arènes.



On peut apercevoir ces changements dans le trailer diffusé ce 12 Novembre sur Youtube .

Nouveaux véhicules

Apparition de nouveaux véhicules de type futuriste, avec la Nexus et la Nexus SC . On verra évidemment également apparaître de nouvelles peintures qui restent encore à être dévoilées mais on sait déjà qu'on aura droit à la peinture Spacedirt, le sticker animé Hyperspace et le Goal explosion Cosmosis.

© D.R.

Mode de jeu Heatseeker Ricochet

Le mode de jeu Heatseeker, déjà connu des habitués, et qui propose un jeu dans lequel le ballon file à toute vitesse une fois qu'il a été percuté, sera également mis en avant et retravaillé. A découvrir en jeu dès le 17 novembre.

Récompenses Saison 4

Au travers d'une vidéo diffusée sur Youtube disponible ci-après, on peut apercevoir les récompenses proposées pour cette fin de Saison 4. Pour rappel, il faut avoir gagné au moins 10 matchs dans le rang dans lequel on évolue pour obtenir ces récompenses.

Bronze I ou supérieur – Saison 4 – Bronze Wheels

Silver I ou supérieur – Saison 4 – Roues Argent + récompenses des rangs inférieurs

Gold I ou supérieur – Saison 4 – Roues Gold + récompenses des rangs inférieurs

Platinum I ou supérieur – Saison 4 – Roues Platinum + récompenses des rangs inférieurs

Diamond I ou supérieur – Saison 4 – Roues Diamond + récompenses des rangs inférieurs

Champion I ou supérieur – Saison 4 – Roues Champion + récompenses des rangs inférieurs

Grand Champion I – Saison 4 – Roues Grand Champion + récompenses des rangs inférieurs

Supersonic Legend – Saison 4 – Roues Supersonic Legend + récompenses des rangs inférieurs

Liste des rangs par nombre de points





Pour avoir connaissance de votre évolution dans la distribution de points, on vous conseille d'installer le petit addon, très connu de la scène PRO,



En fonction du mode de jeu dans lequel vous évoluez (1v1,2v2,3v3), vous allez pouvoir acquérir différents grades. On vous propose la distribution des points telle que connue actuellement.Pour avoir connaissance de votre évolution dans la distribution de points, on vous conseille d'installer le petit addon, très connu de la scène PRO, bakkesmod . En plus de vous donner votre rang précis, il vous permet également de customiser vos entrainements et de voir le niveaux en points de vos mates et adversaires.

© D.R.



Non classé

Bronze - 0 à 270 points

Argent - 271 à 442 points

Or - 452 à 622 points

Platine - 633 à 777 points

Diamant - 806 à 957 points

Champion - 987 à 1165 points

Grand Champion - 1173 à 1352 points

Supersonic Legend - 1342 à 1517points

Non classé

Bronze - 0 à 286 points

Argent - 287 à 463 points

Or - 467 à 643 points

Platine - 651 à 824 points

Diamant - 835 à 1060 points

Champion - 1075 à 1419 points

Grand Champion - 1435 à 1858 points

Supersonic Legend - 1870 à 1919 points

Non classé

Bronze - 0 à 286 points

Argent - 287 à 463 points

Or - 467 à 643 points

Platine - 651 à 823 points

Diamant - 835 à 1061 points

Champion - 1075 à 1420 points

Grand Champion - 1435 à 1857 points

Supersonic Legend - 1867 à 1952 points





En conclusion

Il n'est pas possible à l'heure d'écrire ces lignes de lister toutes les nouveautés attendues, certaines ne seront à découvrir qu'une fois la mise à jour effectuée.





Comme à l'habitude, les meilleurs véhicules et stickers seront probablement accessibles uniquement via le Rocket Pass, système payant en jeu qui donne droit à toute une série de bonus.





La mise à jour vers la saison 5 sera rendue disponible à partir de minuit dans la nuit du 16 au 17 novembre !