Les RLCS Europe ont débuté le 22 octobre dernier, avec un premier tour de qualification étalé sur 3 jours. Trois tournois régionaux étaient prévus, distillés sur 3 week-end, avec à chaque fois un tour qualificatif puis des phases finales.



Le format intégral du tournoi vous était expliqué dans un article précédent .

Tournoi régional 1

Déjà lors de cette étape, l'équipe anglaiseallait se démarquer et prendre la première position du classement. Mais rien n'était joué, 2 tours qualificatifs devaient encore avoir lieu.

1er Tour Automne RLCS © Rocket Baguette

Karmine Corp

S'il y a une équipe européenne que nous scrutions de près, c'était évidemment celle de la Karmine Corp . En plus d'héberger un compatriote dans sa composition, cette formation française célèbre, qui avait tout récemment créé un roster Rocket League, participait pour la première fois à cette compétition prestigieuse des RLCS. Et même si elle avait déjà emporté un premier tournoi récemment, il s'agissait ici de réellement prouver sa capacité à participer à des tournois majeurs.



Et ce fut le cas ! Aux premiers tournoi régional, elle finira 3e à égalité avec Dignitas . Même si plus tard dans la compétition, cela allait se compliquer.

Visualisez l'intégralité du match face à Endpoint Cex :



Tournoi régional 2

Entre les 5 et 7 novembre s'est donc déroulée la seconde étape des qualifications régionales. Le tableau final fut légèrement différent de la 1ère étape puisque seuls Team BDS et Team Dignitas furent dans le trio de tête.Cela n'allait pas empêcherde conserver suffisamment de points pour rester en tête.

2e tour régional © Rocket Baguette

Tournoi régional 3

© Rocket Baguette

Classement Final Européen

Classement Europe © Liquipedia

Classement Final Amérique du Nord Côté Américain, voici le classement final et les équipes qualifiées également pour les majors, avec sans surprise, NRG en tête.

Côté Américain, voici le classement final et les équipes qualifiées également pour les majors, avec sans surprise,en tête. Classement Amérique du Nord © Liquipedia



Les Majors se tiendront à Stockholm entre les 8 et 12 décembre prochains et la DH eSport vous tiendra informés des résultats finaux. Les Majors se tiendront à Stockholm entre les 8 et 12 décembre prochains et la DH eSport vous tiendra informés des résultats finaux.

La 3e et dernière étapes de ces régionaux d'automne Européens se jouaient le week-end dernier, entre les 19 et 21 Novembre. Là encore,allait montrer sa supériorité et prendre la première place, lui assurant sa participation aux Majors d'automne.Les cinq équipes qualifiées pour les Majors d'automne sont donc connues, il s'agit deetMalheureusement pour la Karmine Corp, elle ne se qualifie pas pour ces Majors. Mais rien n'est perdu pour autant, les RCLS ayant encore 2 splits à venir.