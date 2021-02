L'année 2021 s'annonce d'ores et déjà morose du côté de chez Ubisoft. En raison de la pandémie de coronavirus, l'éditeur a en effet dû annuler son championnat du monde de Rainbow Six Siege et reporter le Six Invitational, sa compétition phare, à une date ultérieure.



Heureusement, tout n'est pas perdu pour le géant français puisque cette année sera également synonyme de sortie pour l'un de ses titres les plus éclectiques mais certainement l'un des plus attendus par une frange de la communauté esportive : Roller Champions.

Le jeu, sorte de "roller derby" futuriste, a su se faire attendre depuis de nombreux mois à grand coup d'annonces et de séances d'essais exclusifs.



Mais que vaut-il vraiment ? A-t-il un réel potentiel pour se faire une place dans l'écosystème esportif mondial ? Autant de questions auxquelles nous avons pu trouver des éléments de réponse grâce aux quelques heures passées en exclusivité sur l'alpha fermée du titre !

Un vent de fraîcheur dans un scène vieillissante

Le sentiment immédiat lorsque l'on effectue ses premiers tours de roues dans l'arène virtuelle est un vent de fraîcheur par rapport aux sempiternels titres esportifs de notre écosystème actuel. Sortant des sentiers battus surexploités par les FPS, simulations sportives, MOBA et autres jeux de cartes, Roller Champions amène un style nouveau, bien à lui, mais reprenant néanmoins certains codes que l'on peut par exemple retrouver sur Rocket League.

Le but du jeu ? Atteindre, avec vos équipiers, le score de cinq points avant vos adversaires, ou mener au score à la fin du temps réglementaire. Pour y arriver, vous devrez faire au minimum un tour complet de l’ovale qui vous sert de terrain de jeu, sans perdre la possession du ballon (sans quoi votre progression est réinitialisée) et marquer un goal en envoyant la balle dans une sorte de panier vertical prévu à cet effet.



© Ubisoft

Un tour de piste conclu par un goal vous rapportera un point, deux tours trois points et trois tours cinq points et donc la victoire ! En cas d'égalité à la fin du temps imparti, une prolongation jouée sous la règle du but en or sera alors appliquée. À la fin du temps, le système de Rocket League vous permettant de continuer à jouer tant que vous gardez le ballon a également été implémenté dans le jeu, ce qui vous permettra de tenter d'égaliser dans une ultime action de folie.

Afin d'empêcher votre adversaire d'accumuler les points au fil des tours, tous les coups seront permis pour récupérer le ballon : coup d'épaule, coup de pieds à 360°, uppercut aérien, ruade avant, ... Une fois touché, votre adversaire s'écrasera au sol tout en relâchant le ballon.



Pensé et développé pour l'esport



Ubisoft ne s'en cache pas, Roller Champions a un seul et un unique objectif : se faire une place sur la scène compétitive mondiale ! Le jeu ne possède d'ailleurs pas de mode "histoire", seules des parties en ligne face à d'autres adversaires vont seront proposées. Bien entendu, un tutorial, un mode libre (Skatepark), un mode amical, des parties classées ou personnalisées vous seront accessibles !



Prévu pour des duels en trois contre trois et deux contre deux, le titre verra également d'autres modes de jeu sortir au fil du temps, dont le mystérieux "Hot Potatoes".



© Ubisoft

L'essence même du jeu, prônant la confrontation, le challenge et la compétition entre joueurs, fait de ce titre un candidat parfait pour les compétiteurs en manque de nouveauté esportive !

Surtout lorsque l'on sait qu'Ubisoft attache beaucoup d'importance à la scène compétitive de certains de ses titres. C'est finalement de l'éditeur que dépendra le futur esportif du jeu ! Autre point important, Roller Champions sortira sur PC, PlayStation et Xbox et sera cross-platform !



Enfin, un système de chat vocal, directement intégré au jeu, permettra également aux joueurs de discuter entre eux afin d'établir la meilleure stratégie possible pour contrer les actions adverses.

Une maniabilité simple et efficace

La prise en main de votre personnage se fera de manière presque naturelle et très intuitive. Même s'il est possible d'évoluer grâce au combo clavier/souris, nous vous recommandons chaudement d'utiliser une manette pour profiter pleinement des sensations que procurent le jeu.

Les commandes de base, personnalisables à souhait, restent classiques et ne dépayseront nullement les aficionados de la manette : joystick gauche pour se déplacer, joystick droit pour déplacer la caméra, gâchette pour accélérer et tirer et les boutons pour effectuer diverses actions (passe, saut, attaque, ...).



© Ubisoft

Une fois le jeu bien en main, vous vous surprendrez tout seul à effectuer des combos dévastateurs, qui laisseront sans voix vos adversaires.

Des interactions avec vos équipiers vont également approfondir votre gameplay. Il vous sera, par exemple, possible de vous accrocher à l'un de ces derniers afin de vous en servir comme rampe de lancement et ainsi gagner un boost de vitesse conséquent l'espace d'un instant. Pratique lorsque vos adversaires vous collent à la culotte !

Un modèle économique classique

Bonne nouvelle, Roller Champions sera gratuit ! Ubisoft ayant choisi un modèle économique de free-to-play, seuls des éléments cosmétiques devraient être mis en vente dans le jeu.

Au fil de vos matchs, vous accumulerez deux types de "monnaies" : les Wheels (monnaie du jeu) et les Fans (sorte d'expérience). Les Fans vous autoriseront à débloquer, au fil du temps, de nouvelles arènes virtuelles alors que les Wheels vous permettront de personnaliser votre avatar en passant par la boutique du jeu. Celle-ci sera renouvelée chaque jour (à la manière d'un Fall Guys) et mettra à votre disposition de nouvelles tenues, gants, célébrations, casques, ...

Selon l'éditeur, aucun article présent dans cette boutique ne donnera d'avantage aux joueurs lors de leurs parties !



Conclusion

À la question "Roller Champions a-t-il le potentiel de se faire une place dans l’écosystème esportif", la réponse est un grand oui ! Par ses parties nerveuses, rapides, funs et terriblement addictives, le titre possède tous les ingrédients pour attirer les foules.



Tout va désormais dépendre de l'investissement consenti par Ubisoft pour développer une scène compétitive autour du jeu, avec notamment la création de tournois à enjeu voire même d'un circuit professionnel.



© Ubisoft

De plus, le jeu se prêtera parfaitement à des retransmissions en direct et commentées, ce qui est primordial dans l'esport moderne.



Si vous vous ennuyez sur les styles actuels de jeu, que vous cherchez un peu de nouveauté, que ce soit de manière occasionnelle ou plus sérieuse, alors Roller Champions est fait pour vous ! Le titre va d'ailleurs sortir prochainement en phase de bêta ouverte, l'occasion pour vous de le tester et de vous en faire votre propre opinion !