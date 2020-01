La saison de Call of Duty reprenait ce week-end aux États-Unis avec le lancement de la Call of Duty League et des Call of Duty Challengers.

La Call of Duty League est le circuit franchisé officiel de la licence en 2020. Joué de janvier à juillet, il se déroule en deux phases séparées par un événement à la mi-saison marquant une trêve de quelques semaines. Faisant office de compétition principale pour le FPS développé par Activision, il regroupe douze équipes franchisées composées des meilleurs joueurs du monde.



© Activision

On le sait parfois peu mais cette catégorie reine possède son antichambre : les Call of Duty Challengers. Sorte de deuxième division de la discipline, il permet aux équipes et joueurs non représentés en CoD League de s'affronter afin de remporter une part du cashprize mis en jeu mais aussi et surtout tenter de se faire repérer par l'une ou l'autre franchise afin d'intégrer le circuit professionnel.

Lancés ce week-end en parallèle de la Call of Duty League, les CoD Challengers ont réuni 32 équipes au Minneapolis Armory (USA) autour d'un cashprize de 250.000$. Quelques noms connus de la scène esportive mondiale étaient au rendez-vous : Team Singularity, Renegades, Atlanta Faze Academy, ...

Un seul Belge a pris part à cette compétition : Bjarne "Denza" Sleebus. Notre compatriote est certainement l'un des joueurs les plus expérimentés de notre beau pays. Ayant commencé sa carrière en 2014, il a parcouru de nombreuses structures telles que Movistar Riders, la Team Vitality, Brash eSports, ...



Pour cette nouvelle saison, il a décidé de poser ses valises chez Team WaR. La structure américaine, ayant composé une toute nouvelle équipe pour cette saison, a directement été propulsée au rang de tête de série numéro une grâce à sa deuxième place, l'an passé, de la Call of Duty World League Amateur !



© Team WaR

Profitant du tirage clément dû à ce privilège, la Team WaR ne va faire qu'une bouchée de ses adversaires jusqu'à se retrouver en finale du Winner Bracket. Ayant enchainés sept victoires d'affilées, les cinq hommes pouvaient commencer à rêver du titre. Cette finale va malheureusement voir le Belge et ses équipiers s'incliner une première fois, 1 à 3 face à Hybrid Black. Il restait néanmoins une chance à la structure, le lendemain, lors de la finale du Looser Bracket.

Malheureusement, un coup du sort va intervenir et priver notre compatriote d'une grande finale. Les organisateurs vont décider de déclarer la team WaR forfait lors de la première manche de cette finale suite au malaise d'un de ses joueurs et le manque de temps dans le planning de streaming pour permettre à celui-ci de se rétablir rapidement. Certainement un peu déstabilisée par cette décision, la Team WaR ne va pas savoir renverser la vapeur et va finir par perdre la partie 1 à 3.



© Team WaR

Troisième place donc pour notre compatriote et ses équipiers britanniques, eux qui avaient certainement les capacités pour aller chercher la victoire finale. Pour l'anecdote, c'est la Team Singularity qui va remporter le titre, écrasant Hybrid Black 6 à 0 (3-0 et 3-0).