La semaine 4 annonçait la moitié du Spring Split et avec elle son lot de surprise. Sector One n’a toujours pas fait de faux pas et confirme sa place de numéro un.

De son côté, KVM Esports s’est offert sa première victoire face à Aethra Esports et confirme sa montée en puissance.

C’est Sector One qui a ouvert le bal de cette soirée en écrasant Brussels Guardians en 20 minutes grâce à une performance incroyable de Night et, par conséquent, plaçant son adversaire à la dernière place ex-aequo avec KVM Esports. Le RSCA Esports a confirmé son inaptitude à battre des équipes construites et organisées en échouant face à Timeout Esports, deuxième du classement. Une défaite qui les rapproche du bas de classement avec un score de 2-3. Enfin, KVM a surpris tout le monde avec une victoire face à Aethra Esports au bout de 30 minutes haletantes. KVM Esports reste donc en course pour les play-offs.

5ème semaine et combat de titans

La 5ème semaine s’annonce plus que croustillante puisqu’enfin, Timeout Esports va pouvoir prendre sa revanche sur Sector One et peut-être contester la première place du classement ! Après un premier match aussi tendu, on ne peut qu’être impatient de voir les deux meilleures équipes s’affronter à nouveau. Aethra aura aussi la chance d’affronter Sector One mais peu de chance pour eux de renverser le maître de la Belgian League. Brussels Guardians aura aussi la chance de revenir avec force dans cette compétition avec deux matchs, respectivement contre KVM Esports et le RSCA Esports. Avec deux défaites, l’équipe se rapprocherait dangereusement d’une non-qualification aux play-offs. L’enjeu est donc de taille pour les Brussels Guardians qui auront l’occasion de prouver qu’ils ont appris de leurs erreurs.

La 5ème semaine va aider à départager le milieu de tableau et devrait mettre en avant les équipes ayant les épaules pour les play-offs.