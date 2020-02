© Sector One

Quelques mois après son élimination surprise en phase finale de l'ESL Proximus Championship et la perte de son équipe Counter-Strike : Global Offensive, la structure belge Sector One revient sur le devant de la scène CS:GO en officialisant son nouveau cinq.



Impériale actuellement en Belgian League sur League of Legends, la structure Sector One n'était plus représentée sur CS:GO depuis la fin de l'année passée. Ayant l'ambition de rester dans les hautes sphères du sport électronique au BeNeLux, les "Foxes" se devaient de revenir sur la compétition reine des FPS.



C'est aujourd'hui chose faite puisque Sector One a officialisé sur ses réseaux sociaux l'arrivée d'une nouvelle line-up au sein de la structure. Elle annonce ainsi le retour de deux anciens de la maison : les Belges Maxim "Maximn" Nonglaire et Jarne "Kzealos" Van Ransbeeck. Ils seront accompagnés des Néerlandais Kik "Fishie" Voortman, Nils "ReFuZR" Groot et Joey "JoeyVHA" van Hattem.

Nos deux compatriotes faisaient déjà partie de l'équipe qui a disputé l'ESL Proximus Championship l'année passée et qui a terminé deuxième de la saison 4 de la Kayzr League quelques jours plus tard. Ils se connaissent donc très bien et ont l'habitude de porter ce maillot.



Quant à "ReFuZR", il arrive directement de la structure mCon esports avec qui il a disputé la dernière saison de l'ESL Dutch Championship. "Fishie" et "JoeyVHA" ont également participé à cette compétition, mais en représentant les couleurs de "JoinTheForce".

Les cinq hommes joueront désormais ensemble pour Sector One dans tous les événements majeurs du BeNeLux en 2020. Ils auront également en charge de prester l'ESEA Main où la structure est présente pour la deuxième saison consécutive.



Espérons que cette équipe ramène un peu de stabilité sur la scène belge et continue à pousser la structure vers les sommets du sport électronique au BeNeLux.