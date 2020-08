C'est sans conteste la déception de la semaine pour les fans belges de League of Legends. La meilleure structure de Belgian League cette saison, Sector One, s'est inclinée hier soir lors de l'ultime rencontre des Play-Ins des European Masters.



La compétition, rassemblant à cette étape tous les vainqueurs nationaux provenant de championnats "mineurs", a donc été fatale aux "Foxes" mais également à la structure belgo-néerlandaise LowLandLions (éliminée en phase de poules sans avoir remporté la moindre manche).



Les choses avaient pourtant bien débuté pour Sector One. Ayant hérité d'un groupe abordable lors de la phase de poules de ces Play-Ins, l'écurie belge a su faire parler son talent afin d'accrocher la deuxième place, juste derrière Racoon. Il ne restait alors qu'une rencontre à gagner afin d'atteindre les poules du Main Event de l'événement et ainsi se battre pour les 150.000€ de cashprize !

© Riot Games

C'est une autre meute qui attendait les "Foxes" lors de ce match couperet : Intrepid Fox Gaming. La structure grecque, seconde de son championnat domestique, semblait largement à la portée de nos deux compatriotes et leurs équipiers.

Malheureusement, la rencontre va mal débuter pour Sector One qui va s'incliner lors de la première manche en un peu plus d'une demi-heure. Secoués, les hommes de Maarten "Phoenix" Van Dyck vont renaître de leurs cendres en égalisant avec la manière lors du second round. Les deux équipes se trouvaient alors à une manche de l'accession à la compétition principale !

Malgré une belle résistance et après avoir rendu chaque coup encaissé, Sector One finira par s'incliner définitivement 1 à 2 et ainsi voir ses ambitions de Main Event s'évanouir pour la deuxième fois consécutive au même stade de la compétition.



© Sector One

Tout sera donc à refaire lors du prochain Spring Split de la Belgian League pour l'écurie belge. Mais au vu du niveau affiché lors de cette saison 2020 ainsi que pendant ces European Masters, l'équipe aura sans doute une nouvelle occasion de tenter sa chance en 2021 !