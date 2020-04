La première journée de l'ESL Proximus Cup se jouait en ligne ce vendredi. Dix-neuf équipes du Benelux étaient au départ de la compétition et se sont livrées à une bataille acharnée afin de remporter un maximum de points au classement général.



On vous l'annonçait il y a quelques jours, l'ESL et Proximus se sont à nouveau associés afin de présenter une toute nouvelle compétition sur CS:GO. Appelée ESL Proximus Cup, cette dernière proposera une nouvelle manche chaque vendredi du mois d'avril afin d'établir un classement final et récompenser les meilleures équipes à la fin du mois.

Pour cette première édition, seules dix-neuf équipes s'étaient inscrites à l'événement, la faute certainement au tournoi The Party qui se jouait dans le même temps. Quelques structures belges bien connues dans notre pays avaient néanmoins fait le choix de tenter leur chance dans ce tournoi : Canity eSport, Gamewave, Quartz eSport, Sector One, ...

Les équipes ont toutes été versées aléatoirement dans un arbre à simple élimination et en BO1. Aucun droit à l'erreur n'était donc permis, ce qui laissait présager de quelques surprises éventuelles en cas de coup de mou d'un favori.

C'est Sector One, au terme d'un parcours tumultueux, qui finira par remporter la victoire finale face à des Néerlandais de chez myNEC un peu timorés. Une victoire expéditive 16 à 3 va placer les "Foxes" en tête du classement général de la compétition. La structure belge "Project Eversio" est venue compléter le podium de cette ESL Proximus Cup.



© ESL

La prochaine manche aura lieu ce vendredi 10 avril et les inscriptions sont déjà disponibles à cette adresse .