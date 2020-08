Débuté le 1er juin, le Summer Split de notre championnat national de League of Legends s'est conclu hier soir par sa grande finale opposant Sector One à KVM Esports. Les "Foxes", tenants du titre et grandissimes favoris dans cette ultime rencontre de la saison, auront tenu leur rang à merveille en s'imposant, non sans s'être fait peur, sur le score de 3 à 1.



Cette finale, opposant les deux premiers de la phase classique, s'est jouée au meilleur des cinq manches (BO5) et a proposé un spectacle de qualité aux nombreux spectateurs présents sur les chaînes Twitch de l'événement.



© Belgian League

Le premier match de cette finale a commencé sur les chapeaux de roues entre des Sector One bien décidés à imposer leur domination face à des joueurs de KVM Esports à qui on a laissé un choix très large de champions disponibles. Malgré une composition atypique en bot lane, censée déstabiliser l'adversaire, les Malinois vont subir tout au long de la rencontre pour finir par s'incliner en moins d'une demi-heure.

Alors qu'on pensait Sector One filer tranquillement vers le titre, le KVM Esports a su trouver les armes, notamment par un vol spectaculaire et très audacieux du Baron Nashor, et enfin battre Sector One après sept défaites consécutives !

Cette égalisation augurait donc du suspense et de la tension dans cette finale. Mais l'expérience du champion en titre, couplé à un niveau de jeu certes un peu en dessous de la saison passée mais néanmoins largement suffisant, va finalement faire pencher les deux parties suivantes de son côté, lui offrant ainsi le doublé Spring/Summer et l'envoyant directement en European Masters !

Coup de chapeau tout de même aux joueurs du KVM Esports qui auront su faire trembler leur adversaire et qui ont montré une progression fulgurante cette saison, jusqu'à prouver qu'ils étaient bien la deuxième meilleure équipe actuelle du Royaume !



Le prochain rendez-vous à noter impérativement dans votre agenda commencera le 17 août avec les premiers matchs des play-ins des EU Masters où Sector One aura la lourde tâche de représenter les couleurs de la Belgique face aux autres champions nationaux !

Merci à Visso pour son aide précieuse.