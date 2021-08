La Belgian League est la Ligue régionale européenne officielle League of Legends de Belgique. Six équipes sélectionnées s’affrontent pour tenter d'obtenir les 25 000 euros de cash prize pool tout au long de l’année 2021.

Le Spint Split 2021, qui se tenait du 11 janvier au 22 mars dernier, avait vu KVM Esports l'emporter.



Pour cette édition du Summer Split, débutée le 31 Mai, c'est ici Sector One, qui remporte la finale face à KVM Esports et donc les 2.500€ promis pour la 1ère position de ce split.

Ils obtiennent également une invitation pour les European Masters Play-Ins

Playoffs 2021

© D.R.

Seules les 4 meilleures équipes ( Sector One, KVM Esports, KRC Genk et Team 7AM) , issues des semaines de qualifications pouvaient accéder aux playoffs et obtenir une part du cash prize Pool.

Ion Squad et Starlan Gaming Club, n'ayant pas été qualifiées, occupent donc le bas du classement. Mais avec 3 victoires tout de même pour SGC qui participait ici à sa premier Belgian League, ce qui est encourageant pour cette jeune équipe.



Classement des équipes participantes

© D.R.

Félicitations à l'équipe Sector One qui arrive à bout de KVM Esport sur le score de 3 à 1 et emporte donc ces Summer splits





Place maintenant aux Country Finales mais pour lesquels aucune date n'a été annoncée pour le moment.