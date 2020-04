La structure belge Sector One ne cesse d'évoluer en ce début de saison ! Après le lancement d'une section Rainbow Six Siege en début de mois, c'est vers l'univers du versus fighting que les "Foxes" vont désormais se tourner.

Récent champion de Belgique sur League of Legends, Sector One a franchi un cap cette année en connaissant une croissance sans précédent. Des titres, de nouveaux sponsors et une ambition sans cesse à la hausse ont poussé la structure à explorer d'autres horizons et sortir de sa zone de confort.

C'est ainsi que Sector One a officialisé sur ses réseaux sociaux le recrutement d'un joueur Super Smash Bros. ainsi que d'un manager pour la section. Cette annonce marque donc l'arrivée de la structure dans le monde très exigeant du versus fighting !

© Sector One

Les "Foxes" ont fait coup double sur le marché des transferts en recrutant Mehdi "almeh" Jemli comme manager de la section "versus fighting" et Ahmed "Yiazmat Goth" El Haman Abdeselam comme joueur Super Smash Bros. Les deux Belges sont bien connus de la scène noire-jaune-rouge et constituent un renfort de choix pour Sector One.

"Yiazmat Goth" est considéré comme étant l'un des meilleurs compétiteurs de notre pays et un joueur de "Ridley" redoutable en Europe ! Il pourra donc aisément porter haut les couleurs de sa nouvelle équipe sur le circuit international !

© Sector One

Quant à "almeh", il vient également de Super Smash Bros. mais n'a pas le palmarès de son nouveau collègue. Très actif sur la scène belge, ses connaissances du milieu lui ont permis de briguer un autre poste au sein de la structure.



Il aura en charge de gérer la section "versus fighting". Ce qui signifie certainement l'arrivée d'autres combattants et de nouvelles disciplines au sein de celle-ci !

© Sector One

Les deux hommes auront donc la lourde responsabilité d'introduire la structure dans le versus fighting. La pandémie de coronavirus ayant chamboulé le calendrier compétitif de cette saison, "Yiazmat Goth" a encore un peu de temps devant lui avant d'effectuer sa première sortie officielle sous la vareuse de Sector One.



"Mes prochains objectifs ne changent pas énormément : me déplacer pour faire des tournois et faire toujours de mon mieux ! Cette structure me soutiendra sur ce point, donc c'est une source très motivante et je pourrai ainsi viser plus loin de ce que j'ai l'habitude de faire par manque de moyens."

"Yiazmat Goth", joueur Super Smash Bros.chez Sector One