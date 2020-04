Sector One est la structure qui monte depuis quelques années sur la scène esportive du Benelux. Présente sur plusieurs disciplines, elle possède un palmarès impressionnant avec plusieurs Kayzr League à son actif, ainsi que différents titres acquis en LAN. De plus en plus ambitieuse et portée par sa forme du moment, la structure vient d'annoncer son arrivée sur le FPS d'Ubisoft.

Rainbow Six Siege a su relever la barre depuis ses débuts compliqués jusqu'à devenir une discipline incontournable de la scène compétitive mondiale. De plus en plus d'écuries cherchent à se lancer sur le jeu et la Belgique ne fait évidemment pas exception. L'arrivée de la nouvelle Rainbow Six Benelux League a certainement accéléré l'intérêt des équipes actives dans notre Royaume.

Forts de leur titre de champions de Belgique avec leur line-up League of Legends, les "Foxes" vont tenter la même stratégie de recrutement sur Rainbow Six Siege. C'est ainsi que la structure a annoncé l'arrivée de six joueurs et un coach provenant de différents horizons. Là où Sector One cherchait précédemment à recruter des joueurs du Benelux, l'écurie a radicalement changé de stratégie et cela leur a plutôt bien réussi jusque-là.



© Ubisoft

C'est donc une équipe cosmopolite, composée de trois Néerlandais, un Belge, un Allemand, un Suédois et un Autrichien, qui représentera les couleurs de S1 sur Rainbow Six. Ces six hommes jouaient déjà ensemble avant leur arrivée dans la structure et se sont notamment qualifiés pour la cinquième saison de la Benelux League. Afin de pouvoir y prendre part, Sector One a reçu une dérogation de la part d'Ubisoft afin de n'aligner que deux joueurs du Benelux au lieu des trois prévus dans le règlement.



"We aim to be a top2 competitor in this Benelux League and aim to move towards Challenger League by season 6 !" Sector One



C'est une sacrée opération pour la structure belge qui s'est payé les services de joueurs expérimentés, de baroudeurs européens qui ont connu différents championnats nationaux et qui ne devraient pas trembler lors des moments cruciaux.



Voici la composition de l'équipe :