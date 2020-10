La frontière entre le sport traditionnel et l'esport continue à s'amincir au fil des mois. De plus en plus d'acteurs du premier se lancent, d'une manière ou d'une autre, dans le second avec conviction et ambition.



Cela a notamment été le cas par le passé de footballeurs professionnels mais aussi de sportifs venant d'autres disciplines comme par exemple Tony Parker, Rudy Gobert ou encore Yannick Agnel.



Aujourd'hui, c'est au tour de l'avant-centre vedette de Manchester City, Sergio Agüero, de se lancer dans l'aventure esportive. En plus de sa casquette de footballeur professionnel, l'Argentin est désormais fondateur et CEO de KRÜ Esports, sa structure dédiée au sport électronique.

Éloigné des terrains de nombreux mois suite à une blessure importante au genou gauche, le "Kun" a passé énormément de temps, entre deux revalidations, à streamer ses sessions de jeu vidéo sur Twitch. Sa notoriété et son assiduité l'ont tout de suite fait décoller sur la plateforme et le joueur peut se vanter aujourd’hui d'être à la tête d'une chaîne comptabilisant plus de 2,5 millions de followers !

Fort de ce succès et sensible au sport électronique, Sergio Agüero a donc presque tout naturellement décidé de passer à la vitesse supérieure en ouvrant sa propre structure esportive.



Basée en Argentine et à Barcelone, KRÜ Esports semble plus ambitieuse que jamais et devrait se concentrer sur les titres majeurs de l'esport mondial. En plus d'équipes compétitives, la structure fera également la part belle à certains créateurs de contenu en les intégrant pleinement au projet.



Quelques jours après son lancement, KRÜ Esports a déjà officialisé l'arrivée de Yago "Yago" Gabriel Fawaz dans son équipe FIFA21. Le jeune Argentin arrive tout droit de West Ham United avec qui il a notamment accroché un podium en FIFA 20 Summer Cup Series Amérique du Sud ainsi qu'un top3-4 lors de la première FUT Champions Cup sur FIFA20. Yago était également arrivé deuxième de la FIFA eNations World Cup 2019 avec l'Albiceleste !

© KRÜ Esports

Ce premier recrutement annonce déjà clairement la couleur ! Sergio Agüero n'est pas venu pour faire de la figuration et compte bien amener son écurie dans le top niveau mondial de l'esport !