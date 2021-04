La saison compétitive de FIFA 21 s'apprête à accueillir un tout nouveau tournoi international : les FIFAe Nations Series et leurs 100.000$ de récompense.



Soixante pays au total, répartis en cinq zones géographiques, seront au départ de la compétition et tenteront d'empocher l'un des vingt-trois tickets menant à l'eNations Cup qui se tiendra, si les conditions sanitaires le permettent, du 20 au 22 août à Copenhague au Danemark.

© FIFAe

Mais avant de pouvoir prétendre à rejoindre la capitale danoise, les sélections nationales devront tout d'abord se sortir d'une phase de qualification régionale répartie entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et Centrale, l'Europe, l'Asie et l'Océanie ainsi que l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette phase préalable du tournoi se tiendra en ligne, d'abord sous forme de poules avant d'envoyer les meilleures nations en playoffs.

Chaque pays a donc, dès à présent, la lourde tâche de sélectionner deux joueurs parmi ses citoyens afin de le représenter au mieux durant la compétition. Cette sélection pourra se faire en piochant via des joueurs représentant déjà le pays ou au travers de qualifications nationales. Aucune information n'a encore filtré concernant nos eDiables Rouges, mais une sélection sur invitation n'est pas à exclure !



Notons également qu'un troisième joueur intégrera l'équipe en cas de qualification pour le Main Event de la compétition.



Dernière bonne nouvelle : en Europe, onze tickets seront mis en jeu et permettront donc à près d'un tiers des équipes de se qualifier pour la phase finale. Ce qui laisse pas mal de chance à notre pays !