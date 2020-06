Au cours d'une longue conférence vidéo diffusée ce jeudi 11 juin 2020, Sony a dévoilé le design de sa future PlayStation 5 ainsi que plusieurs productions destinées à la plateforme. Aucune information concernant le prix de la future console next-gen du fabricant n'a en revanche filtré.



C'est le coeur fébrile et rempli d'espoir que des centaines de milliers de spectateurs se sont réunis hier soir devant la conférence de Sony pour en découvrir un peu plus sur leur futur compagnon de jeu pour les prochaines années à venir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les plus sceptiques d'entre eux n'ont pas été déçus par les annonces faites par le fabricant !



Ce qui a peut-être marqué le plus les esprits lors de ce show virtuel est le design racé et futuriste de la console. Désormais blanche et noire avec de légères touches de bleu, la PlayStation 5 sera moins carrée que sa prédécesseur. Ses courbes plus généreuses et sa manette bicolore en font un objet esthétique qui s'intégrera parfaitement dans votre salon. Une question reste cependant en suspens : sera-t-il possible de coucher la console afin de la glisser dans un meuble télé?

Le petit plus qui n'aura échappé à personne est la sortie d'une console "Digital Edition". Celle-ci ne comportera pas de lecteur Blu-ray, obligeant les utilisateurs à acquérir leurs futurs titres uniquement de manière digitale. Ce qui, aujourd'hui, est devenu la norme pour bon nombre de joueurs. Cette particularité permet à la console de gagner quelques centimètres d'épaisseur et de proposer un design symétrique sur sa face avant.

Annoncée pour la fin de l'année, la PlayStation 5 sera dotée de performances inédites pour une console de salon. Grâce à un nouveau CPU à huit coeurs et cadencé à 3,5 GHz, d'une nouvelle technologique graphique permettant le Ray Tracing et d'un disque dur SSD ultrarapide, celle-ci sera capable de proposer des temps de chargement 100 fois plus rapides que la PlayStation 4 !



Concernant le catalogue de jeux de la future petite bombe de Sony, celui-ci s'est déjà étoffé de quelques titres intéressants ! Plusieurs éditeurs vont d'ailleurs sortir des exclusivités à la PlayStation 5, ce qui devrait orienter le choix de certains indécis quant à l'acquisition de la console.

Voici une liste non-exhaustive des titres qui seront présents sur la PS5 :



Gran Turismo 7

Watch Dogs : Legion

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Godfall

Ratchet & Clank : Rift Apart



Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine

Dirt 5

The Lord of The Rings : Gollum

Dying Light 2

WRC 9

NBA 2K21



Oddworld Soulstorm

Project Athia

...

Concernant les accessoires, la console se dotera de nouvelles manettes sans fil "DualSense" dotées du retour tactile, de gâchettes adaptatives dynamiques et d'un micro intégré, le tout dans un design légèrement retravaillé mais qui ne devrait pas perturber les fans de la PlayStation.



Un casque, une télécommande ainsi qu'une webcam seront également disponibles.



Malheureusement, et certainement pour ne pas gâcher la "hype" de toutes ces annonces, le prix de la bête n'a pas été dévoilé lors de cette conférence virtuelle. Les rumeurs tournent actuellement autour d'un prix entre 600€ et 1.000€ pour les différentes versions !



Tout ce que l'on sait, c'est que la "Digital Edition" devrait être proposée à un prix moins conséquent que sa grande soeur dotée du lecteur Blu-ray 4K.