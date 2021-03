Après une année 2020 bien pauvre en tournois esportifs majeurs dédiés aux jeux de combat virtuels, les nombreux fans du genre vont à nouveau avoir l'occasion de sortir leurs meilleurs combos dans une toute nouvelle compétition européenne !



Sony vient en effet d'annoncer la création du Dojo Fighting Fest, un événement qui se déroulera durant toute la seconde moitié du mois de mars et qui sera divisé en six tournois principaux dédiés à SoulCalibur VI, Tekken 7, BlazBlue: Cross Tag Battle, Street Fighter V: Champion Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate et UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r].



Ces derniers auront tous droit à une première phase de qualification régionale ouverte à tous et où les meilleurs seront invités à prendre part à une grande finale européenne. Chaque discipline aura deux qualifications différentes, de quoi augmenter vos chances d'atteindre le tournoi principal de votre jeu préféré.



© Sony

Alors que chacune de ces qualifications sera dotée de cartes PSN récompensant le top 4 (100€/50€/50€/20€), chaque phase finale sera dotée de 1.000€ de cashprize ainsi que d'une PlayStation 5 pour les six vainqueurs.



Quelques qualifications sont déjà accessibles sur le site officiel de la compétition , les inscriptions n'attendant plus que vous. Petite particularité, la zone du Benelux sera rattachée à la France dans ces qualifications régionales afin de fournir un vivier de joueurs suffisant à la bonne tenue de ces dernières.