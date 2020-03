Afin de pallier l'annulation de l’épreuve de Monza en GT World Challenge Europe, SRO E-sport va organiser une course virtuelle au profit de la lutte contre le coronavirus : le Charity Challenge.

SRO Motorsports Group est spécialisé depuis plus de 25 ans dans la promotion et l'organisation de courses de Grand Tourisme (GT) un peu partout sur la planète. Notamment aux commandes des Total 24 Heures de Spa, la société avait prévu de lancer pas moins de cent courses cette année. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 est passée par là et SRO a dû en annuler un certain nombre.



© Blancpain GT Series

Qu'à cela ne tienne puisque la branche esportive de la société, SRO E-Sport (organisatrice des SRO E-Sports GT Series), va proposer aux pilotes professionnels engagés en séries SRO ainsi qu'à divers esportifs spécialisés dans le "SimRacing", une course virtuelle dont les profits seront reversés à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour lutter contre le coronavirus.

Cette compétition sera jouée sur la simulation de course Assetto Corsa Competizione. Organisée sur le circuit virtuel de Monza, elle regroupera 80 joueurs invités (pilotes professionnels et "sim racers" professionnels) et dix qualifiés. Divisés en deux demi-finales de 45 joueurs, ces derniers s'y affronteront durant une heure. Seuls les 20 premiers empocheront alors leur ticket pour la grande finale du 29 mars 2020.

© SRO E-Sport

Des qualifications ouvertes à tous sont organisées directement dans le jeu jusqu'au 26 mars, et ce, afin de distribuer les dix places réservées. Chaque joueur devra pour ce faire réaliser le meilleur tour possible au volant d'une GT3. Afin de vous situer par rapport à la concurrence, un classement des 75 meilleurs chronos de la qualification est disponible à cette adresse.

Une participation de 15 euros sera demandée à chaque participant. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un pilote, il vous est également possible de faire un don via le site internet de SRO E-Sport et ainsi gonfler la cagnotte qui s'élève pour le moment à 1.340€.