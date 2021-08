La compétition Rainbow Six Major avait débuté ce lundi 16 août à Mexico et les phases de groupes étaient quasi terminées, quand un risque avéré avec le bâtiment a fait prendre la décision aux organisateurs de tout stopper. Un risque d'effondrement avec le toit suite à des intempéries serait en cause.

On peut lire sur le Tweet de Rainbow Six Esports la phrase suivante, qui laisse à penser qu'un incident est survenu : Nous sommes au regret de vous annoncer que suite à des problème structurels, nous arrêtons le stream pour aujourd'hui en vue d'évacuer tous les joueurs et le staff de la Main Stage. Personne n'a été blessé durant l'incident. Nous postposons le match restant entre DarkZero Esports et DWG KIA.

D'après Team AAA, qui couvre l'évènemen t, de nombreux ennuis surviennent durant ces majors, provoquant pas mal de retard dans les différents matchs.A l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avons pas d'information concernant la reprise des activités.

Les équipes qualifiées pour l'évènement et participantes sont les suivantes, avec leur groupe entre parenthèses :

Europe : BDS Esport (A), G2 Esports (C), Natus Vincere (B) et Team Empire (D)

Asie & Pacifique : Cyclops (A), Damwon Gaming (C), Invictus Gaming (D) et Knights

Amérique du sud : Furia Esports (B), NiP (C), Team oNe (A) et Team Liquid (D)

Amérique du nord : DarkZero Esports (C), Susquehanna Soniqs (A), Spacestation Gaming (B) et Team SoloMid. (D)

L'équipe Knights cependant a finalement été empêchée de participer suite aux restrictions imposées par le gouvernement Australien dans le contexte sanitaire.





Actuellement, les Français de BDS mènent dans le Groupe A, suivis de Team oNe et CYCLOPS au coude à coude.

mènent dans le Groupe A, suivis de et au coude à coude. Le groupe B, où seules 3 équipes sont présentes de par l'absence de Knights , est mené par Spacestation Gamin g et FURIA

, est mené par g et Le groupe C n'est pas terminé suite à l'incident et pour le moment ce sont DarkZero et DAMWON qui sont en tête

et qui sont en tête Et enfin le groupe D voit Team Liquid et Team Empire au devant.









Les quarts de finale devaient débuter ce vendredi 20 août, les demis le samedi et la finale le Dimanche 22 août mais les récents évènements vont peut être modifier l'agenda.

Les streams en FR sont à suivre ici : https://www.twitch.tv/rainbow6fr