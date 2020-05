Le club lillois l'a annoncé hier sur ses réseaux sociaux : le Belge Stefano Pinna ne représentera plus le LOSC sur FIFA20. Notre compatriote se cherche désormais de nouvelles couleurs afin de continuer sa carrière.



En cette période de confinement où il n'y a jamais eu autant de compétitions en ligne, une telle annonce a surpris pas mal d'observateurs de la scène FIFA20. Si les raisons de ce départ n'ont pas été évoquées, l'arrêt prématuré de la Ligue 1 ainsi que la légère baisse de régime de notre compatriote n'y sont certainement pas étrangers.



Stefano Pinna était arrivé au club à la fin du mois de septembre 2019. Il avait alors intégré le tout nouveau projet de la section esport du club en compagnie des Français Florian "RayZiaaH" Maridat et Williams “Badwilliams” Kwantwoo.

Après deux saisons au très haut niveau récompensées par un titre de champion du monde FIFA18 sur Playstation 4, d'une victoire en Gfinity FIFA Series ainsi que d'une finale en PGL Cup, le jeune Belge nourrissait de grands espoirs dans ce club professionnel.

© FIFA

Malheureusement, moins d'un an après son arrivée, Stefano est déjà poussé vers la sortie et ce, malgré des résultats satisfaisants en ce début de saison. Notre meilleur joueur de la discipline aura montré le maillot du LOSC lors de deux FUT Champions Cup (Bucarest et Atlanta), ce qui n'est pas rien au vu du parcours du combattant nécessaire pour s'y qualifier !



Il n'aura, en revanche, pas été capable de renouveler ses exploits passés et n'aura jamais vraiment réussi à briller lors de ces différentes phases finales.



Cela n'enlève cependant rien au talent du jeune homme, qui reste notre tête de proue au niveau international. Son palmarès, sa réputation et son professionnalisme devraient très vite lui ouvrir de nombreuses portes. Il ne serait donc pas étonnant de voir un transfert vers un autre grand club européen très prochainement...