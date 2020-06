Le Race At Home Challenge, championnat virtuel de Formule E organisé par la FIA en faveur de l'UNICEF, vient d'élire son premier champion officiel. C'est notre compatriote, Stoffel Vandoorne (Mercedes), qui remporte le titre dans la catégorie des pilotes professionnels !



Durant neuf semaines, ce championnat d'un nouveau genre a réuni l'ensemble des pilotes engagés en Formule E sur les circuits virtuels afin d'apporter un peu de spectacle aux nombreux fans en manque de compétition automobile. Jouée sur la simulation rFactor 2, chaque épreuve a eu droit à sa séance de qualification ainsi qu'à sa course endiablée.



La saison s'est terminée ce week-end avec la manche finale disputée sur le circuit de Tempelhof à Berlin (Allemagne). Faisant office de point d'orgue de la saison, cette ultime étape du championnat offrait le double de points aux pilotes, ce qui pouvait complètement relancer le classement général !

Avant le départ de ce dernier Grand Prix de la saison, Stoffel Vandoorne accusait 14 points de retard sur le leader du classement général, l'Allemand Pascal Wehrlein (Mahindra Racing).



L'autre pilote belge engagé dans le championnat, Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing), n'aura jamais pu imposer son style et se retrouve bien loin dans ce classement. Ce dernier ne prendra d'ailleurs pas part à cette ultime manche de la saison, laissant ainsi sa place à un autre jeune talent de chez nous : Sam Dejonghe (qui terminera, sur abandon, à la 17ème place du Grand Prix).

Partant de la deuxième ligne, Stoffel a de nouveau fait preuve de malchance en se faisant percuter par un adversaire peu après le départ de la course. Ce dernier ira malheureusement lui-même tamponner son principal concurrent au classement général, l'obligeant à repartir en queue de peloton.

Au terme d'une course maîtrisée par le Britannique Oliver Rowland (Nissan e.dams), notre compatriote va passer la ligne d'arrivée en seconde position, s'offrant au passage le point bonus du tour le plus rapide en course !

Avec la neuvième place finale de Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne a repris la tête du classement général, de manière définitive cette fois. Le jeune Courtraisien s'offre ainsi le premier titre de l'histoire de la compétition, quelques jours avant sa participation aux 24 Heures du Mans virtuelles.

C'est plutôt encourageant pour le pilote Mercedes... croisons les doigts pour que celui-ci connaisse le même succès sur les circuits réels cette fois !