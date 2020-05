La troisième manche du championnat virtuel de Formule 1 s'est déroulée ce dimanche sur le circuit d'Interlagos au Brésil. Une vingtaine de pilotes composée de professionnels mais aussi de stars internationales provenant de différents horizons ont pris le départ de la course.



La saison de Formule 1 étant toujours à l'arrêt complet à cause de la crise sanitaire actuelle, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) continue le développement de son championnat virtuel.

Après Melbourne et Shanghai, c'était en principe au tour du circuit de Zandvoort (Pays-Bas) d'accueillir le peloton virtuel. Malheureusement, le tracé néerlandais n'étant pas présent dans le jeu F1 2019, c'est finalement sur le mythique circuit d'Interlagos au Brésil que les pilotes se sont affrontés.



© F1

On a pu retrouver sur la ligne de départ des pilotes de Formule 1 tels que Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Nicholas Latifi. Ils ont été rejoints pour l'occasion par des personnalités sportives comme Alessio Romagnoli (capitaine de l'AC Milan), Petter Solberg (ancien champion du monde de rallye), Stuart Broad et Ben Stokes (joueurs de cricket) et notre compatriote Stoffel Vandoorne (pilote Mercedes en Formule E).

Ce dernier, troisième au classement général provisoire avant cette manche, a une nouvelle fois réalisé la pole position lors des qualifications. S'élançant de la première place, notre compatriote a très vite vu ses ambitions de victoire s'évanouir après s'être fait accrocher par la Ferrari d'Enzo Fittipaldi avant même le premier virage.



Cet incident va le sortir temporairement du top 10. Piqué au vif, le pilote belge va alors effectuer une remontée spectaculaire jusqu'à atteindre la quatrième place finale.



C'est Alex Albon qui va profiter le mieux de ce départ mouvementé en se portant aux avant-postes de la course. Un duel s'est alors engagé entre ce dernier et Charles Leclerc, vainqueur des deux Grand Prix précédents. C'est finalement le pilote de la Red Bull qui s'imposera devant le Monégasque, stoppant net sa série de victoires. Suite à une pénalité, le pilote Ferrari va même être rétrogradé, offrant la deuxième place au jeune George Russel (Williams).

La compétition et la tension commence à monter chez les pilotes engagés, chacun se prenant de plus en plus au jeu et voulant gagner à tout prix. La prochaine manche aura lieu dimanche prochain sur le circuit de Catalogne (Espagne) et promet encore plus de spectacle !

Revivez ci-dessous l'intégralité du Grand Prix :