Laet 9 autres partenaires de la scène esport belge organisent entre les 17 et 27 février un tournoi Counter Strike Global Offensive exclusivement dédié à la scène belge et proposant un cashprize de 500€.

Cette première édition est déjà un succès puisque 20 équipes ont participé aux 2 sessions de qualifications et l'affluence n'a pas manqué sur les stream diffusés en direct.



Place maintenant aux phases finales qui doivent se disputer ce dimanche 27 février !

Qualifier 1

Retour en image sur la première soirée de qualifications

Qualifier 2

Retour en image sur la seconde soirée de qualifications

La finale au centre HollloH

Ce dimanche 27, vous pourrez assister aux phases finales en direct dès 18h sur notre Twitch .

Les casteurs aux commandes seront ensemble à l'image, depuis le centre de réalité virtuel liégeois HollloH, partenaire de l'évènement. Unknown Liège assurera la régie.

Dessont d'ailleurs prévus durant la retransmission, permettant aux gagnants d'obtenir des places pour l'expérience lasergame VR du centre.

Les équipes qualifiées sont Fiftar Dolet , Sypher , Westarz et Gameline .

Demi Finales - 18h00 :

Fifar Dolet vs Sypher

vs Westarz vs Gameline

La finale sera jouée vers 21h00.

Interview

Nous avons interviewé aNK, un des joueurs qualifiés pour les phases finales, membre de l'équipe des Fiftar Dolet :





Ismail Hammou, alias ANK, 29 ans. J'habite près de Charleroi. Actuellement je travaille chez Aldi et je suis en procédure de sélection pour entrer à la police. J'ai commencé à jouer à Counter-Strike il y a 17 ans en commençant sur la fin d'1.5, début d'1.6. J'étais très jeune, j'allais en LAN en train.

J'ai enchainé plusieurs équipes sur 1.6 avec des potes avec lesquelles j'ai fait plus de 40 LAN's. Puis à la sortie de CS:GO, j'ai fait un arrêt d'un an et demi parce que je n'accrochais pas au jeu. Puis lorsque j'ai repris j'ai bien apprécié. J'ai eut l'occasion de dépanner Epsilon du temps de Jacks, chez Relapse, iGamerz. Puis chez Nightmare et MakeYourDestiny. J'ai participé à de nombreuses LAN's en gagnant une Louvardgame , un top3 à la Lanup.

Finalement j'ai joué sous contrat avec Spawn . Et me voilà maintenant, père de famille de 29 ans qui joue à ses heures perdues. C'est devenu un loisir et ce n'est plus un train de vie. C'est un moment détente.

Que penses-tu du tournoi "Counter Frites" et de la scène belge?

Le tournoi counter-frites fait plaisir parce qu'il permet de rassembler les joueurs belges et de revoir du monde, alors qu'on s'était perdu de vue. Et puis ça permet de mettre en avant la scène belge, même s'il n'y a pas réellement de haut niveau.

Le tournoi en lui-même est très bien, le cashprize est super pour un premier tournoi gratuit d'inscription. Le système de qualifier est sympa, le fait d'être casté en direct ça ajoute un plus à l'engouement du tournoi.

Pour la scène belge ce qui est malheureux c'est qu'on manque d'organisation de tournois, que ce soit en LAN ou en ligne. Et ça manque de projets comme Counter Frites.

Quelles sont tes attentes et ambitions ? Par rapport au tournoi et au jeu.

Par rapport au tournoi on a déjà rempli nos ambitions parce qu'on s'attendait pas à participer à la grande finale. On s'est inscrit la veille, on est plus une bande de potes et on a rien travaillé pour le tournoi. Pour la grande finale c'est du bonus. Si on peut aller chercher quelque chose on le fera ! Mais on reste réaliste et on verra ce qui arrivera.

Et pour le futur j'espère que vous ferez toujours des événements pareils. Qu'on kiff entre nous, et en intégrant pourquoi pas des français.

Retrouvez le sur Twitter : https://www.twitter.com/aNKCSGO





Résultats

Retrouvez le résultat et les détails de tous les matches sur Lan-Area !

La suite de la compétition est à suivre sur le compte Twitch de la DH eSport/Lan-Area : https://www.twitch.tv/ladh_lanarea