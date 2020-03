C'est officiel, les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate et Melee vont enfin avoir un circuit compétitif à la hauteur de leurs attentes. Plus de 250.000$ seront mis en jeu pour l'occasion !

C'est sur la chaîne YouTube "VGBootCamp", référence au sein de la communauté Smash Bros., que l'annonce a été publiée ce 1er mars. Attendu comme le Messie par tous les joueurs du jeu de combat, ce "Smash World Tour" risque bien de chambouler la scène compétitive mondiale.

Étrangement, Nintendo, éditeur de la licence Smash Bros., ne fait pas partie (pour le moment) du projet. Ce nouveau championnat est en effet l'oeuvre d'un partenariat entre Twitch et la plateforme de tournoi Smash.gg.



As of now, The Smash World Tour is not associated or affiliated with Nintendo® or Nintendo of America® - though we hope to team up with them in the future! One of our goals with the Tour is to offer a unified way for Nintendo® to directly support the competitive scene.

La volonté affichée est donc clairement de rejoindre le giron du géant nippon afin d'avoir la reconnaissance officielle du circuit et pouvoir ainsi offrir encore plus de débouchés aux compétiteurs.



Comment cela fonctionne-t-il ?

Deux jeux feront donc partie de ce nouveau circuit : Melee et Ultimate. Chacun d'eux sera doté de 125.000$ !

Plusieurs catégories de tournois verront le jour tout au long de la saison. Chacun de ces événements rapportera un nombre de points définis en fonction de sa classification : "Argent", "Or" ou "Platine".



© Smash World Tour

Vu le nombre d'étapes et la zone géographique couverte, les organisateurs ont pensé à tout et vont mettre en place un système afin de ne pas désavantager les joueurs qui ne pourront prendre part à tous les tournois. Seuls les trois meilleurs résultats des tournois "Platine" et "Or" et les six meilleurs résultats des tournois "Argent" seront pris en compte pour le classement final.



À la fin de la saison, les 31 meilleurs joueurs du classement général remporteront leur ticket pour les phases finales du Championnat du Monde de Smash Bros. L'ultime place sera réservée au vainqueur du "Last Chance Qualifier" joué juste avant la phase finale.



© Smash World Tour

Pas moins de 25 tournois distribueront des points pour ce World Tour. Pour le moment, deux étapes se dérouleront en France (Paris et Lyon). Le Tour ne fera malheureusement pas arrêt en Belgique lors de cette saison, même s'il reste un événement européen dont la localisation n'a pas encore été dévoilée.



Du Texas au Japon en passant par la France et l'Australie, les joueurs vont devoir voyager durant les dix mois de compétition s'ils veulent prétendre à une place d'honneur en fin de saison !



Il faudra cependant s'attendre à un remaniement de ce calendrier suite à l'annulation probable de plusieurs étapes à cause de l'épidémie de coronavirus.