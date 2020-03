Le récent champion de France et vainqueur de la coupe nationale se sépare de son équipe NBA2K ! C'est l'incompréhension totale dans la communauté qui voit Supremacy se priver de la meilleure équipe de l'Hexagone.



C'est un véritable coup de tonnerre qui a secoué la scène compétitive de la simulation de basket. La structure Supremacy, via son compte Twitter, a annoncé le départ de son équipe NBA2K20.



Elle, qui vient pourtant de tout gagner sur le territoire français et qui jouit d'une belle visibilité à l'international de par ses nombreuses participations à des compétitions mondiales, ainsi que par la présence de plusieurs de ses joueurs lors du NBA2K League Invitational Europe et dans la phase de draft de la compétition.

Après sa non-sélection dans la draft américaine et sa grave blessure à la main il y a quelques semaines, notre compatriote Bryan "Badjian" Badjie subit là un nouveau coup dur dans sa jeune carrière.

D'après nos informations, la structure et les joueurs n'avaient plus la même vision pour la suite de leur parcours respectif et un petit manque de confiance réciproque commençait tout doucement à s'immiscer entre les deux parties. C'est ce qui aurait finalement poussé Supremacy à se séparer de ses joueurs.



© Supremacy

Cette nouvelle est d'autant plus déstabilisante que le manager général de Supremacy avait annoncé, fin février, l'arrivée d'une deuxième équipe NBA2K au sein de la structure !

Cela ne semble, en tout cas, pas sceller le sort du jeu dans la maison française puisque cette dernière organise ce week-end un tournoi sur le mode de jeu "MyTeam". De plus, le Français Alexandre "Xortek" Viot reste en poste dans l'équipe et aura pour mission de trouver de nouveaux équipiers à la hauteur des précédents.

De leur côté, les six hommes remerciés ne devraient avoir aucun mal à trouver un nouveau foyer au vu de leur palmarès ! Et pourquoi pas une aventure internationale pour eux? Ils ont prouvé à de nombreuses reprises leur talent et leur cohésion, ce qui n'aura certainement pas manqué d'attirer la convoitise de certaines écuries...



Voici la composition de l'équipe :