Le premier tournoi "Major" de l'année sur CS:GO, organisé par l'ESL, se déroulera à Rio de Janeiro (Brésil) au mois de mai. Quelques jours plus tôt, c'est le subtop mondial qui y disputera les tournois régionaux "Minor" avec 50.000$ et une qualification pour le tournoi principal en ligne de mire.



La saison de Counter-Strike : Global Offensive est désormais bien lancée. Outre l'annonce de la reprise prochaine des différents championnats nationaux, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des organisations d'événements esportifs et la métamorphose de l'ESL Pro Tour, c'est au tour des "Majors" et leur million de dollars de cashprize de pointer le bout de leur nez.



© ESL

Comme toujours, ceux-ci sont précédés de leurs petits frères de la catégorie "Minor". Ces tournois, divisés en plusieurs zones géographiques (Asie, Amérique, Europe et CIS), offrent un cashprize bien moins conséquent mais permettent d'atteindre les "Majors" avec le statut de "New Challenger". C'est évidemment le but ultime de toutes les équipes n'ayant su se qualifier directement à l'événement.

Vous vous en doutez, atteindre un tournoi "Minor" n'est pas donné à tout le monde. Une série de quatre qualifications ouvertes sont organisées, dont les deux meilleures équipes sont invitées à jouer des qualifications fermées.



Ces huit équipes y retrouvent alors huit autres structures invitées grâce à leur place au classement mondial de la discipline. La première moitié du classement au terme du tournoi repart avec son ticket pour le "Minor".



© ESL

C'est ainsi que l'on a pu observer de nombreux Belges tenter leur chance :



David "davidp" Prins

Antoine "to1nou" Pirard

Yordi "Claeys" Claeys

Younes "YOUYOU" Ait-lalla

Nabil "Nivera" Benrlitom

Nasrat "Infernal" Shafaq

Artur "xLeee" Li

Angelo "methoDs" Alfano

Henrik "SHK" Symkens

Jonathan "DENZSTOU" Van Aelst (Tenerife Titans)

Steven "Stev0se" Rombaut (Tenerife Titans)

Robin "simix" Bynens (Tenerife Titans)

Richard "ritchiEE" Mestdagh (Tenerife Titans)

Nicolas "Keoz" Dgus (Syman Gaming)

La structure Defusekids

Malheureusement, aucun des joueurs au départ des qualifications européennes n'arrivera à sortir du lot. La seule éclaircie viendra du joueur de chez Syman Gaming, Nicolas "Keoz" Dgus, qui après avoir été invité dans la qualification fermée de la zone CIS, va aisément remporter les deux matchs nécessaires (2-0 contre fbgaming et 2-1 contre Hard Legion) à sa qualification pour le "Minor" de Rio.



© HLTV

On retrouvera donc notre compatriote du 26 avril au 2 mai prochain (si le coronavirus le permet...) au Brésil pour tenter de décrocher une part des 50.000$ mis en jeu ainsi qu'un des deux tickets pour le "Major" ou celui pour une ultime phase de play-in où le meilleur de chaque zone s'affronte pour un des deux derniers tickets mis en jeu.



La mission parait largement dans les cordes de Syman Gaming, malgré l'intégration récente de deux nouveaux éléments à l'équipe de base. La structure a, par ailleurs, déjà réussi cet exploit la saison dernière en se qualifiant pour le dernier "Major" en date : le StarLadder Berlin 2019.