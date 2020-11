Vous vous souvenez des Tarmac Ciné Sessions? Mais si, les compétitions esportives organisées par le média jeune de la RTBF dans les cinémas Kinépolis de Bruxelles et Liège ! Toujours pas? Alors, vous avez véritablement loupé quelque chose !

Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ! Près d'un an après la dernière édition de son événement, Tarmac a annoncé revenir cette année avec un tout nouveau concept tournant toujours autour du jeu vidéo et de la compétition esportive. Appelé "Tarmac Online Sessions" (TOS), le projet dit adieu aux salles obscures (coronavirus oblige) pour s'inviter directement dans votre salon !



© Tarmac

Vous l'aurez compris, c'est l'esprit des Ciné Sessions que Tarmac va essayer de transposer dans le côté virtuel en proposant chaque week-end, durant une dizaine de semaines, des tournois divers et variés à sa communauté.

Douze jeux ont été sélectionnés pour faire partie de ces TOS et seront regroupés en quatre catégories : Riot Games (League of Legends, Valorant et Teamfight Tactics), Versus Fighting (Super Smash Bros Ultimate, Street Fighter V et Tekken 7), Racing Games (Rocket league, Trackmania et Minecraft) et Party Games (Fifa21, Fortnite et Fall Guys).

La particularité de ce format sera de proposer un pack de jeux lors de chaque événement. Ce qui signifie que les joueurs devront concourir dans tous les jeux de ce pack et récolter un maximum de points sur chacun d'eux. Un classement général sera alors établi et couronnera le meilleur joueur de la soirée !

© Tarmac

Notez qu'un cashprize allant de 450€ à 2.250€ sera mis en jeu chaque week-end afin de pimenter l'événement !



L'an passé, de nombreuses personnalités esportives et autres influenceurs avaient fait des apparitions remarquées lors des Ciné Sessions (Doigby, Shaunz, MrQuaraté, BrokyBrawks, Oliech, ...).



Pour cette nouvelle saison, un nom a déjà été annoncé : Adil "Adz" Kamel. Le Belge, ancien joueur professionnel de Fortnite et aujourd'hui ambassadeur de la Team Vitality, sera associé chaque semaine à un commentateur expert dans les disciplines jouées (Gen1us, Lutti et Sneaky) afin d'animer l'événement.



© Tarmac

Ces Tarmac Online Sessions se dérouleront donc chaque week-end, du 21 novembre 2020 au 28 février 2021 et seront intégralement retransmises sur la chaîne Twitch de l’événement.



Les inscriptions pour les tournois de novembre sont d'ores et déjà ouvertes et disponibles à cette adresse. Les places seront limitées alors ne tardez pas !