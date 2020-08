Fort d'une première collaboration fructueuse, le média jeune de la RTBF, Tarmac, et la Team Regency reviennent dès aujourd'hui avec une nouvelle édition de leur série de tournois sur Rocket League : l'Extra Regency Cup !



Quatre compétitions viendront donc pimenter les mardis soir des fans du jeu, et ce, durant tout le mois d'août ! Cerise sur le gâteau, un cashprize total de 600€ sera mis en jeu pour l'occasion. Mais plus qu'une histoire de gains, c'est véritablement du fun et de l'action que les joueurs et spectateurs trouveront tout au long de la compétition.

En effet, le format de cette Extra Regency Cup sort de la norme en proposant des rencontres sur les modes de jeu Basketball, Dropshot et Rumble du titre de Psyonix. Exit donc le simple match de football disputé par des véhicules survitaminés !



"On ne revendique pas les ERCs comme un événement compétitif majeur, mais comme un événement original, décalé, et surtout convivial. Mieux encore, les ERCs mettent en avant des modes trop souvent oubliés, surtout en compétition, et permettent à certains joueurs de se démarquer ! Il n'est pas rare de voir des joueurs du Top FR se faire détrôner par des pros du Basket, par exemple ! " Guillaume "Arteek" Beeckman, organisateur du tournoi



© Psyonix

Chaque tournoi sera ouvert à tous et doté de 100€, en plus d'envoyer son vainqueur en grande finale de l'événement.



Cette dernière, appelée Extra Regency Legend Cup, réunira alors quatre équipes (trois qualifiées et une invitée surprise) dans une poule unique où chacune d'elles aura l'occasion de s'affronter. Les rencontres seront alors jouées en match aller/retour sur le mode de jeu préféré de chaque équipe (Basketball, Dropshot ou Rumble). Un cashprize de 300€ sera dès lors distribué aux meilleurs.



Si la Team Regency, de par son expérience sur Rocket League, va gérer tout le côté pratique et organisationnel de l'événement, Tarmac se chargera de son côté de commenter et retransmettre les parties sur sa chaîne Twitch.

© Regency

Le premier tournoi débute ce soir, dès 21h00, et sera joué sur le mode Basketball. Intéressés? Alors foncez vous inscrire en remplissant ce formulaire et prenez part à la compétition la plus fun de l'été !