La toute première saison du circuit CS:GO de la LouvardGame, le NumberOne, s'apprête à entamer sa dernière ligne droite. Les six équipes rescapées de la phase classique de cette quatrième et dernière manche de la saison se sont retrouvées ce week-end afin de se disputer l'ultime "Legend Stage" de la saison.

En plus du traditionnel cashprize de 5.000€, ce sont les derniers points au classement global que les équipes sont venues grappiller afin de tenter de faire partie des huit structures invitées à la grande phase finale du NumberOne. Pour rappel, celle-ci se déroulera du 8 au 10 janvier 2021 et sera dotée de 20.000€ de cashprize.

© LouvardGame

APOLOGIS Esport, l'UBITEAM, MAESTRO, les ex-PNS, webSPELL et The Dice se sont donc donnés rendez-vous ce week-end afin de disputer la dernière phase de playoffs de la compétition. Alors que webSPELL et The Dice entraient en jeu au stade des demi-finales grâce à leur première et deuxième place lors de la phase classique de ce "Legend Stage", leurs adversaires ont dû, eux, s'affronter dans un premier tour éliminatoire le samedi.

C'est APOLOGIS Esport et l'UBITEAM qui ont inauguré ces playoffs par un premier BO3 haletant. Alors que le troisième de la phase classique, APOLOGIS, semblait inarrêtable après avoir écrasé son adversaire du jour 16 à 1 sur Overpass, la perte du deuxième match 11 à 16 sur Vertigo va relancer les débats. C'est finalement l'UBITEAM, contre toute attente, qui clôturera le match avec une dernière victoire 16 à 8 sur Inferno.



L'autre rencontre de ce premier tour a opposé MAESTRO (ex-LLL) aux ex-PNS. Alors que l'on pouvait s'attendre à un premier round tendu et relativement serré, les hommes de Benoit "MetaL" Guelette (ex-PNS) vont surprendre d'entrée de jeu MAESTRO 16 à 6 sur Nuke. Les deux manches suivantes, sur Vertigo et Train, ont offert un spectacle digne d'un quart de finale avec une double remontada des équipiers de Steven "Stev0se" Rombaut (MAESTRO).

Deux fois menés 5 à 10 à la mi-temps, MAESTRO va réussir à inverser la tendance à deux reprises pour finalement s'imposer 16 à 11 et 16 à 13. L'équipe s'est ainsi offert une demi-finale qui sentait la poudre face à The Dice !

© LouvardGame

Le dimanche a donc inauguré les demi-finales de la compétition avec webSPELL face à l'UBITEAM. La première, pour sa première apparition dans le NumberOne, va laisser sa carte de visite à ses adversaires en s'imposant facilement 16 à 7 sur Dust II et 16 à 11 sur Inferno ! Les rookies pouvaient donc s'apprêter à jouer leur première finale de la saison dans le "Legend Stage".

L'autre rencontre a opposé le vainqueur des deux premières manches du NumberOne, The Dice, au vainqueur de la dernière en date (MAESTRO, ex-LLL). Véritable finale avant l'heure, le spectacle attendu a bel et bien été au rendez-vous. The Dice, bien aidé par son remplaçant de luxe Bryan "Maka" Canda (ex-Team Heretics), a dû déployer son meilleur jeu pour venir à bout de son adversaire. Une victoire au forceps, 16-13 sur Mirage et 19-16 sur Vertigo, va finalement offrir une nouvelle finale à la structure française.



© LouvardGame

C'est donc une finale inédite entre webSPELL et The Dice qui a clôturé cette première saison du "Legend Stage" du circuit NumberOne. Toute la pression reposait sur les épaules de The Dice, double vainqueur cette saison en "Legend Stage", et qui courrait donc après un triplé déjà historique dans la compétition. De son côté, webSPELL avait tout à gagner et espérait inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la compétition.

Cet ultime match a tenu toutes ses promesses en matière de spectacle et de suspense. Le premier round, joué sur Inferno, a vu la victoire sur le fil de webSPELL, 16 à 14. Les Français ont ainsi confirmé leur excellente phase classique, eux qui l'ont terminé en boulet de canon à la seconde place du classement !



La deuxième manche de cette finale a été tout aussi palpitante et a tourné à l'avantage de The Dice, 16 à 14 sur Vertigo. Les Français étaient pourtant menés 5 à 10 à la mi-temps et sont passés tout près de la correctionnelle. Forts de cette égalisation, les hommes de Guillaume "XpG" Veron (The Dice) vont maintenir la pression sur leur adversaire du jour jusqu'à finalement remporter la manche décisive 16 à 8 sur Overpass.

The Dice a donc réussi l'exploit de remporter trois des quatre manches du "Legend Stage" de cette saison et fera office de grandissime favori à la victoire finale !



La petite finale, quant à elle, a offert la troisième place à MAESTRO suite à sa nette victoire face à l'UBITEAM : 16 à 10 sur Inferno et 16 à 8 sur Mirage.



Place désormais au Main Event de la compétition, le NumberOne à proprement parler ! L'apothéose de la saison, ce pour quoi les équipes se sont battues durant près d'un an, un tournoi doté de 20.000€ et d'un ticket d'entrée pour une future compétition d'envergure en Belgique.



Aujourd'hui, selon le classement et l'actualité des structures concernées, LouvardGame annonce APOLOGIS Esport, The Dice, Maestro, Game Fist (ex-Semper Fidelis), l'UBITEAM, les ex-PNS et Exalty comme ayant le statut de "NumberOne" dans la compétition. Un doute subsiste sur la structure luxembourgeoise FWRD, fusionnée entre-temps avec 4Elements, concernant sa participation ou non à la compétition.

© LouvardGame

Rendez-vous donc du 8 au 10 janvier 2021 pour suivre en direct, sur la chaîne Twitch couvrant l'événement, le dénouement final de ce NumberOne 2020 !