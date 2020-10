The International est une compétition annuelle sur le MOBA développé par Valve Corporation, Dota 2, et est considérée comme étant le championnat du monde de la discipline. Véritable point d'orgue de la saison, le tournoi regroupe, depuis 2011, les meilleures équipes du circuit professionnel de Dota 2 ainsi qu'une poignée de qualifiés provenant d'éliminatoires régionaux.

Depuis 2013, le cashprize de l'événement est en partie cofinancé par la vente de Battle Pass tout au long de la saison. Chaque vente, allant de 9,99$ à 44,99$, ajoute 25% de son montant à la cagnotte de l'événement. Ce qui a permis, à ce jour, d'atteindre la somme record de plus de 40 millions de dollars !

Et ce n'est pas fini ! La dixième édition de The International, initialement prévue au mois d'août 2020, a dû être reportée à l'année prochaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie de coronavirus. Ce qui devrait, évidemment, continuer à faire gonfler cette somme d'ores et déjà astronomique.

Plus fort encore : l'édition 2020 étant couplée à celle de 2021, Valve pourrait additionner le cashprize des deux compétitions pour en proposer un seul et frapper un grand coup avec une possibilité de gain jamais atteinte pour des structures esportives !