The Party, une des plus grandes LANs du Benelux, a maintenu son édition de printemps en l'organisant exclusivement en ligne. Les joueurs ont pu s'affronter sur une des sept disciplines proposées et ainsi remporter un des nombreux lots mis en jeu.



The Party, habituellement organisé aux Pays-Bas et rassemblant plus d'un millier de joueurs, a dû changer ses plans à cause des risques sanitaires liés au coronavirus. Les organisateurs ayant choisi la philosophie du "The Show Must Go On", il était impensable pour eux d'annuler l'événement. Ils ont donc décidé d'organiser celui-ci entièrement en ligne et de proposer autant de tournois que prévus à l'origine.

© The Party

En ces temps de confinement, une telle initiative a très vite réussi à rassembler les foules, les joueurs n'étant que trop contents de pouvoir participer à un événement de la sorte. C'est ainsi que des centaines de compétiteurs ont pu se mesurer sur Counter-Strike : Global Offensive, Hearthstone, League of Legends, Rainbow Six : Siege, Rocket League, Fortnite ou Teamfight Tactics.



Quelques grands noms de la scène compétitive étaient au départ des différents tournois. On a notamment pu y voir JoinTheForce, mCon, Sector One, Dynasty, Glorious Gaming, Epsilon Esports, Game Fist, ...



Les combats ont donc fait rage durant trois jours afin de sacrer les différents champions de cette édition un peu particulière. Des lots sous formes de périphériques "gaming" ont récompensé le podium de chaque discipline.

© The Party

Rassurés par la fidélité de leur communauté de joueurs, les organisateurs ont déjà annoncé la tenue d'une seconde édition cette année, du 18 au 20 décembre 2020. The Party devrait en théorie à nouveau se jouer dans un lieu physique et en LAN, à la "Beursfabriek Nieuwegein" aux Pays-Bas.