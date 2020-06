Thibaut Courtois a pris la 11e place du Grand Prix de Formule 1 virtuel d'Azerbaïdjan, dimanche, avant-dernière manche de l'Esports Virtual Grand Prix. Le Britannique de William George Russell a décroché un troisième succès de rang.

Russell a devancé le Thaïlandais de Red Bull Alexander Albon et le Mexicain de Mercedes Esteban Gutierrez. C'était la quatrième participation de Courtois à un Grand Prix virtuel de F1. En se classant 11e, il obtient son meilleur résultat et s'offre le luxe de finir devant le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc, seulement 14e dimanche. Lors de ses participations précédentes, le gardien des Diables Rouges a terminé 15e du Grand Prix de Chine, 12e de celui d'Espagne et 13e de celui de Monaco il y a deux semaines. Russell détrône Leclerc en tête du classement général alors qu'il ne reste que le Grand Prix du Canada (14 juin) à disputer dans cette série virtuelle, organisée en attendant le coup d'envoi de la saison de Formule 1, qui n'a pas commencé en raison du coronavirus. Le championnat de F1 débutera finalement le 5 juillet en Autriche.