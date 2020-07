On le savait déjà très actif en tant que joueur mais Thibaut Courtois vient de franchir un nouveau palier en investissant dans la structure espagnole DUX Gaming.

Thibaut Courtois est probablement le Diable Rouge le plus actif sur la scène esportive ces derniers mois. Devant tuer l'ennui causé par le confinement, le portier belge en a profité pour démontrer à plusieurs reprises ses talents de pilote lors des Grand Prix virtuels de Formule 1 mais également son habileté sur des jeux de sport tels que FIFA20 ou NBA2K20.

La saison de football ayant repris ses droits en Espagne, notre compatriote n'a désormais plus autant de temps pour s'adonner à sa deuxième passion mais n'en reste pas moins éloigné ! Ce dernier vient en effet d'investir dans la structure espagnole DUX Gaming, l'une des plus importantes du pays !



Il a très vite été rejoint par un autre joueur professionnel de football : Borja Iglesias du Betis Seville. Les deux hommes sont donc désormais actionnaires de l'écurie espagnole et n'ont pas tardé à apporter leur touche.

En effet, DUX Gaming a, dans la foulée, racheté des parts du club de football de la Segunda Division B (équivalent de la troisième division), l'Internacional de Madrid, afin de devenir copropriétaire de celui-ci ! Après son club de coeur, le Real Madrid, Thibaut Courtois a donc un pied à l'Inter de Madrid, ou désormais le DUX Internacional de Madrid !



La structure assistera le club de football dans sa communication en l'aidant à toucher un public plus jeune et plus international. Celle-ci va également en profiter pour promouvoir le sport électronique professionnel en démontrant les valeurs communes entre les deux entités.



Notre compatriote rejoint donc la longue liste des footballeurs professionnels, anciens ou actuels, qui ont investi dans le sport électronique ces derniers mois.



Reste à voir dans le futur si le gardien du Real Madrid aura un rôle actif auprès des joueurs de la structure !