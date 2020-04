La fédération belge de football est plus active que jamais en ce moment sur la scène esportive. Profitant du confinement, la RBFA enchaîne les rencontres amicales sur FIFA20 avec nos homologues européens. Après la Suisse et la Finlande, c'est au tour du Luxembourg de s'opposer à nos eDevils !

Le monde du football étant à l'arrêt depuis de nombreuses semaines (et pour une période encore indéterminée), chacun s'occupe comme il peut afin de combattre l'ennui et la lassitude. La fédération belge de football (RBFA) l'a bien compris et profite de cette période exceptionnelle afin d'emmener les joueurs et les spectateurs sur les terrains virtuels.



© RBFA

L'équipe nationale belge de FIFA20 étant à l'abandon depuis presque deux ans, la RBFA a décidé de la relancer en testant plusieurs joueurs au travers de matchs amicaux contre différents pays européens.



Après Gilles Bernard et Stefano Pinna, c'est au tour du champion de Belgique en titre, Quentin "ShadooW" Vande Wattyne (représentant actuel du Standard de Liège), de recevoir à nouveau sa chance. Pour rappel, "ShadooW" faisait partie des premiers eDevils sélectionnés il y a deux ans.



En cette période de confinement, le manque de compétition se fait également ressentir chez certains sportifs de haut niveau. C'est le cas de Thibaut Courtois qui enchaîne les rencontres esportives et démontre qu'il possède également un certain talent pour la compétition virtuelle.



Profitant de son engouement actuel pour les jeux vidéo et les sports électroniques, la Fédération a invité le portier de l'équipe belge à participer à un match amical contre le Luxembourg.

Nos deux représentants seront opposés aux Luxembourgeois Fabio "xfabinhoo" Matins David (Outplay Esports) et Chris Philipps (joueur de football professionnel au Lommel SK).



Si le premier est un habitué des compétitions FIFA20 sur le sol luxembourgeois, le second est en revanche la surprise du chef. Le défenseur central du Lommel SK, également international luxembourgeois, aura la lourde tâche d'affronter nos eDevils et tenter de faire honneur aux couleurs de son pays.

© FLF

La rencontre aura lieu ce soir, à partir de 20h00, et sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et le compte Facebook de la RBFA.

Selon le tweet de Thibaut Courtois, nos eDevils devraient enchaîner cette semaine par une seconde rencontre, face aux redoutables Anglais cette fois !