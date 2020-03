Timeout Esports ne s’arrête plus et a signé sa 6ème victoire d’affilée pour venir contester la première place. De son côté, le RSC Anderlecht n’est pas parvenu à s’affirmer et a laissé échapper une fois de plus sa chance de se placer sur le podium avec deux défaites de plus au compteur.

Une semaine 6 sans surprise

Malheureusement pour eux, les joueurs du RSCA Esports n’ont pas réussi à s’affirmer face à Sector One. Un résultat certes attendu, mais difficile pour l’équipe qui cherche encore sa 3ème victoire. Ils ont ensuite chuté face à Aethra Esports qui était une cible plus facile et qui aurait pu être battue. Sector One, de son côté, continue de survoler la compétition avec 0 défaite mais ressent la pression grandissante de Timeout Esports qui ne s’arrête plus. Timeout Esports, même s’il affrontait les 2 dernières équipes de la ligue, s’est affirmé une fois encore avec deux victoires convaincantes. De leur côté, les Brussels Guardians et KVM Esports se battent toujours pour quitter la dernière place avec seulement une victoire chacun.

Aethra Esports et KVM Esports en première ligne pour la semaine 7

KVM Esports a sa chance de quitter la dernière place et même de se placer à égalité avec le RSCA Esports en cas de victoire. KVM n’a plus le droit à l’erreur si l’équipe veut sa place en play-off et ce match sera décisif pour eux. Leur deuxième match contre Sector One sera lui très probablement plus compliqué. Aethra Esports de son côté peut espérer plus de succès notamment après la très bonne performance de Lunar et Seem durant la semaine 6. Deux victoires face à Timeout Esports et les Brussels Guardians garantiraient leur place en play-offs. Néanmoins, arrêter Timeout Esports dans sa série de victoires ne sera pas aisé.

La grande bataille pour les play-offs fait rage, et si Sector One et Timeout Esports ont déjà assuré leur place, les 4 équipes restantes vont devoir donner tout ce qu’elles ont pour prendre les deux dernières.