Pour les fans de Trackmania, le spectacle était au rendez-vous la semaine passée lors de la Gamin in Liège 2 (#GIL2).En effet les qualifications et demi-finales étaient diffusées sur la chaîne TWITCH de la chaîne, tandis que la finale se passait en plateau TV le jeudi soir pour un direct de près de 2 heures.La GIL2 est donc le deuxième tournoi Trackamania que Pierre "Pierodactile" Devillers de RTC Liège, Céline "Songon" Degueldre & Florian "FlOhNo" Noël de UnknownLiege ont réalisé.

A l'origine, il y a, d'un côté, un journaliste passionné eSport qui n'en est pas à son coup d'essai, et de l'autre, il y a 2 jeunes étudiants liégeois qui pendant le cursus scolaire ont dû imaginer une micro-entreprise en mode entreprenariat.





© UnknownLiege

Du banc d'école au plateau TV il n'y a donc qu'un pas qu'ils ont franchis un peu par hasard. RTC liège disposait déjà une chronique "Gaming" que Pierre voulait faire évoluer et la chaîne lui a fait confiance pour diversifier le contenu en proposant ce nouveau concept.

© RTC_Tele_Liege

Chez Céline et Florian le constat du manque d'évènement pour les moins pros a rejoint celui de Pierre et c'est tout naturellement qu'ils se sont associés pour créer ce nouveau concept.Le choix du jeu fut motivé par l'adoption rapide et facile du public, un jeu de voiture était donc une cible idéale.Et on peut dire que ces objectifs ont été atteints puisque nos présentateurs, distingués par leur veston, ont vulgarisé tout au long de la finale les mots techniques que possède le jeu dans un plateau mis aux couleurs spécialement pour l'occasion.





© RTC_Tele_Liege

Même si sur le plateau on ne comptait que 3 visages, derrière c'est toute une équipe qui sur l'ensemble de la compétition se sont relayés pour permettre la diffusion des matchs sur les différentes plateformes.

Réaliser un projet sans soutien financier n'est évidemment pas possible, La GIL2 a donc pu compter sur la chaîne RTC, la Province de Liège et UnknownLiège.



Le tournoi se dotait d'un cashprize de 600 €. Les organisateurs nous ont confié que cette somme était assez courante dans la sphère Trackmania.





© GIL

Ce montant a donc permis d'attirer quelques talents dont notamment Aurel qui se situe dans le TOP5 mondial ou encore eLconn21, joueur tchèque qui évolue dans une structure française et qui, selon les échos, se situe dans le top 20 mondial.

Du côté Belge, nous avions plusieurs joueurs de la structure Zenn-it dont on vous détaillait le concept en septembre dernier .

Pour la compétition, les organisateurs avaient eux-mêmes créés plusieurs cartes spécifiques en plus des maps PRO reconnues sur la scène :



"1" de FrisK 36°C de Banano TensionUp de Superal Triptyque de Zazimut

Après des qualifications et des demi-finales le mercredi soir, c'est le jeudi soir que les finalistes se sont disputés le podium.

On retrouve dans le TOP4 :

🏆🥇 AurelTM avec 174 points 🥈 eLconn21 avec 173 points 🥉 MTP.hugo220 avec 172 points 🏁 TymourZ avec 170 points

Pas de réelles surprises donc puisque ces 4 joueurs évoluent dans des structures pro et performent dans des grands tournois tels que la Solary Cup ou la Zerator Cup. Même si les prestations semblent faciles, le spectacle lui est tout de même hors du commun, preuve avec le passage de la ligne d'arrivée d'Aurel sur cette manche, légèrement chanceuse il faut le reconnaître.

Félicitations à tous les participants mais surtout aux organisateurs RTC Liège et UnknownLiege qui permettent de diversifier le paysage esport belge tout en restant local et professionnel. Les organisateurs, assez auto-critiques, ont promis d'améliorer ce qui devait l'être et la prochaine édition est déjà en cours de réflexion.

Stay tuned !

Tous les liens amenant sur les sites des organisateurs se trouvent en bas de l'article.